Británie použila zmrazená ruská aktiva. ‚Zabavíme jejich korunovační klenoty,‘ vyhrožuje Medvěděv
Velká Británie využila zmrazený ruský majetek k financování vojenské pomoci Ukrajině v hodnotě 1 miliardy liber (přibližně 28,14 miliard korun). Oznámil to britský ministr obrany John Healey během své návštěvy Kyjeva, kde zároveň jednal o budoucnosti mezinárodní podpory a možném zapojení spojeneckých sil po případném uzavření míru s Ruskem.
Britská vláda podle Healeyho použila výnosy ze zmrazených ruských aktiv k splacení speciální půjčky, která umožnila dodávku rozsáhlé vojenské techniky a vybavení na Ukrajinu. Informoval o tom server The Kyiv Post.
Z prostředků bylo financováno více než 100 tisíc kusů dělostřelecké munice, stovky raket protivzdušné obrany, náhradní díly a servisní smlouvy pro opravy vojenské techniky a vozidel.
Na tuto informaci okamžitě zareagoval ruský exprezident Dmitrij Medvěděv.
„Jakékoli nezákonné zabavení ruských finančních prostředků nebo příjmů z nich musí vést k zabavení majetku této země. Nebo konfiskací cenností britské koruny, konkrétně jejich korunovačních klenotů. Stále jich je dostatek na různých místech, včetně těch, které se nacházejí v Rusku,“ uvedl na svém telegramu.
Celkově Londýn vytvořil fond ve výši 2,26 miliardy liber (přibližně 71 miliard korun), z něhož je vojenská pomoc hrazena prostřednictvím půjčky poskytnuté britskou vládou.
Tato půjčka je následně hrazená právě z výnosu ze zmrazeného ruského majetku, který byl na začátku ruské invaze na Ukrajinu zablokován v rámci mezinárodních sankcí.