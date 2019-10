Johnson chce 12. prosince předčasné volby. Jsou podmínkou pro další debaty o brexitovém zákoně

Boris Johnson oznámil, že parlamentu předloží návrh uspořádat 12. prosince předčasné volby. Britský premiér to uvedl v prohlášení pro stanici BBC. Souhlas s konáním voleb je podle něj podmínkou pro to, aby vláda poslancům poskytla více času na debatu o prováděcím zákoně o brexitu. Londýn 18:58 24. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Novým britským premiérem se dnes stal Boris Johnson, kterého vedením vlády pověřila královna Alžběta II. Johnson ve funkci nahradil Theresu Mayovou | Foto: Hannah McKay | Zdroj: Reuters

„Pokud (poslanci) skutečně chtějí delší čas na to, aby mohli tuto skvělou dohodu prostudovat, pak ho mohou mít, ale musejí schválit parlamentní volby 12. prosince. To je cesta vpřed,“ řekl premiér.

Návrh na konání předčasných voleb hodlá Johnson předložit zákonodárcům začátkem příštího týdne. Pro jeho schválení je třeba souhlas dvou třetin poslanců. Pokud by návrh získal v Dolní sněmovně podporu, pak by podle pravidel byl parlament rozpuštěn 6. listopadu.

To by podle Johnsona poskytlo poslancům dostatečný čas na to, aby mohli zevrubně posoudit prováděcí zákon o brexitu a schválit dohodu o odchodu Británie z Evropské unie.

„Upřímně se domnívám, že nastal čas, aby opozice sebrala odvahu a předstoupila před našeho společného vůdce, jímž jsou občané Spojeného království,“ dodal Johnson.

Premiér se už o vyvolání předčasných voleb dvakrát pokusil začátkem září, v obou případech ale jeho snahu parlament zablokoval.