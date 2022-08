Druhou debatu mezi kandidáty na post britského premiéra vyhrál Sunak, Trussová vede v průzkumech

Bitva o Číslo deset, tedy o sídlo britského premiéra. Takový název nesla čtvrteční večerní televizní debata soupeřů o post lídra britských konzervativců, který na začátku září nahradí v čele vlády odstupujícího Borise Johnsona. Bývalý ministr financí Rishi Sunak a šéfka britské diplomacie Liz Trussová se střetli před kamerami celonárodních televizí podruhé. Londýn 12:17 5. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít O post britského premiéra se utkají Liz Trussová a Rishi Sunak | Foto: iROZHLAS.cz | Zdroj: Český rozhlas

Televize Sky News tentokrát změnila formát debaty. První polovinu byl každý z kandidátů na pódiu sám a odpovídal na otázky z publika, které tvořili nerozhodnutí členové Konzervativní strany. Ti budou vybírat svého nového předsedu a zároveň premiéra Spojeného království. Po nich kandidáti odpovídali na dotazy moderátorky.

Pro Liz Trussovou byla debata náročnější, protože se jí nedařilo příliš důvěryhodně vysvětlit její změnu názorů ve škrtání výdajů na státní správu. Její původní nápad byly škrty až 9 miliard liber ročně, z čehož ale upustila. Neoznačila to za svou chybu, nýbrž za nedorozumění.

Škrty ve státní správě nadále zůstávají nejspornějším tématem mezi Trussovou a Sunakem, jelikož Británii stejně jako Česko zasáhla silná a rostoucí inflace. Očekává se, že ve Velké Británii letos dosáhne 13 procent, a její ekonomika se tak ponoří do recese.

Britská centrální banka zvýšila úrokovou sazbu o 1,75 procenta, což je nejvyšší skok za posledních 20 let.

Řešení britské inflace

Liz Trussová by inflaci krotila daňovými škrty, které by provedla hned poté, co by se stala premiérkou. Podle Rishiho Sunaka je to však nezodpovědné a škrty by provedl poté, co se podaří inflaci dostat pod kontrolu.

Podle něj nezastaví recesi daňové škrty, ale zastavení inflace, což by provedl pomocí snížení daně z přidané hodnoty či účtů za energie, což ale dříve jako ministr financí odmítal.

Pro Rishi Sunaka tato debata byla jednou z posledních možností, jak něco v souboji o křeslo premiéra změnit, jelikož mu průzkumy přičítají prohru. Ve studiu se mu dařilo působit oproti Trussové suverénněji a přirozeněji. S vystupováním měla Liz Trussová problémy již od začátku kampaně. V debatě šlo ale vidět, že na tom zapracovala.

Na konci debaty publikum hlasovalo o tom, kdo na ně lépe zapůsobil, a to vyhrál Sunak. Avšak podle posledního průzkumu společnosti YouGov vede mezi členy strany Liz Trussová, kterou by zvolilo 60 % členů.

Podle jiné britské agentury vede pouze o 6 procent, ale v parlamentních volbách by oproti Sunakovi vyhrála nad lídrem labouristů Keirem Starmerem.