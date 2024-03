Británie chce do dvou let zavést létající taxi. Plánuje i doručování pošty pomocí dronů

Akční plán ministerstva dopravy s názvem Future of Flight se zabývá inovativními druhy dopravy, hlavně na bázi leteckých a dronových dopravních prostředků. Vláda si od něj slibuje nejen zlepšení dopravní sítě, ale i nakopnutí ekonomiky. Do roku 2030 by ji plán měl posílit až o 45 miliard liber.

„Od létajících taxíků po drony záchranné služby. Zajistíme, aby Spojené království stálo v čele této dramatické změny v dopravě, která zlepší životy lidí a podpoří ekonomiku,“ uvedl ministr letectví a technologií Anthony Browne.

Zavést by se měly létající taxíky typu „eVTOL“ s kolmým startem a přistáním. Tyto dopravní prostředky fungují na elektrický pohon a jejich kapacita bývá kolem pěti lidí. Využívány by měly být hlavně pro dopravu na delší vzdálenosti a zpočátku pravděpodobně budou nahrazovat hlavně vrtulníkové lety, než se poptávka rozšíří do všech vrstev populace.

Ministerstvo plánuje rozšířit i dopravu materiálu drony. Třeba pro doručování poštovních zásilek do odlehlých oblastí nebo pro dopravu zdravotnického materiálu. Sloužit by drony mohly ale i policii, třeba při pátrání po zločincích. Předpokládá se, že tento vzdušný systém začne fungovat do roku 2027.

Odborníci tvrdí, že zavádění nových typů dopravy bude čelit překážkám hned v několika sférách. Jednou z nich bude třeba infrastruktura, protože pro provoz létající taxi služby bude potřeba budovat třeba síť speciálních mini letišť. Výzvou bude ale i přijetí nové služby ze strany veřejnosti.