Británie uznala Palestinu i kvůli špatnému svědomí z koloniální éry, říká novinář Ivan Kytka
Velká Británie se zařadila mezi země, které formálně uznaly Palestinu jako stát. Co vedlo Londýn k uznání její svébytnosti? „Motivace vyšla z historické odpovědnosti, tlaku labouristických poslanců i veřejného mínění,“ vysvětluje novinář Ivan Kytka pro Český rozhlas Dvojka. Jak reagoval Izrael? A co to znamená pro vztahy s USA?
Palestinu jako stát uznaly z evropských zemí Norsko, Irsko, Španělsko a Francie. Londýn myšlenku nezávislého palestinského státu existujícího vedle Izraele dlouhodobě podporoval. Nicméně dosud Británie tvrdila, že uznání by mělo být součástí vyjednaného dvoustátního řešení. Zásadní obrat má podle novináře Ivana Kytky tři hlavní důvody.
„Tím hlavním je tak trochu špatné svědomí britské diplomacie a Spojeného království jako bývalé koloniální mocnosti, že v minulém století jednou nebo dvakrát slíbila to samé území jak za účelem vytvoření židovského státu, tak je slíbila Palestincům. Ani jeden ze slibů ale nebyl doveden do takového stavu, aby tam obě entity mohly kohabitovat v míru a k vlastní spokojenosti.“
Druhý důvod pak vychází podle Kytky z Labouristické strany v parlamentu, kde sílilo mohutné hnutí poslanců, kteří byli nespokojeni s oficiální britskou diplomacií a tlačili na britského premiéra Keira Starmera, aby přistoupil k uznání Palestiny.
A nemalý byl i tlak britského veřejného mínění. „Británie má obecně trochu jiný názor na izraelsko-palestinský konflikt než některé země ve střední Evropě. Lidé jsou přesvědčeni, že izraelská reakce na tragický teroristický útok je nepřiměřená a hovoří o riziku genocidy.“
Podle místopředsedy vlády a ministra spravedlnosti Davida Lammyho je uznání Palestiny důsledkem masivního rozšiřování židovských osad a násilí osadníků na Západním břehu. Premiér Keir Starmer také zdůrazňuje, že hnutí Hamás nesmí hrát v budoucím uspořádání a správě Palestiny žádnou roli.
Izraelský premiér Netanjahu oproti tomu už v létě, kdy Londýn avizoval, že uzná stát Palestinu, prohlásil, že britský premiér svým rozhodnutím odměňuje obludný terorismus Hamásu a trestá jeho oběti. Podle Kytky se však Británie jen snaží najít rovnováhu.
„Británie například zavedla selektivní sankce vůči izraelským extremistickým ministrům, výběrově omezila dovoz některých produktů z okupovaných území na Západním břehu a humanitárně i jinak se snaží pomáhat obyvatelům Gazy.“
Společné uznání Palestiny s ostatními státy ale bylo podle novináře také vzkazem směrem k USA, že Londýn má vlastní postoj k Blízkému východu. „Spojené státy pod Trumpem pevně stojí za Izraelem, přesto se očekává respekt k tomu, že se Londýn vydal cestou samostatné zahraniční politiky, která může posílit jeho hlas v Evropě. I když to samozřejmě může přinést napětí,“ uzavírá Ivan Kytka.