Konzervativci v Británii ztratili dva obvody v klíčových doplňovacích sněmovních volbách

Vládnoucí strana premiéra Borise Johnsona ztratila dva volební obvody, Wakefield a Tiverton and Honiton. Konzervativci tak ztratí dva poslance. V reakci rezignoval na svůj post předseda strany Oliver Dowden. Pro Johnsona je to složité období, nedávno mu chtěla část jeho poslanců vyslovit nedůvěru. Londýn 13:23 24. června 2022

V Tiverton and Honiton prohráli konzervativci až o dvacet čtyři tisíc hlasů.Jak píše agentura Reuters, oblast na jihu Anglie je přitom známá svou tradiční podporou Konzervativních strany. Vítězný kandidát centristických Liberálních demokratů Richard Foerd po volbách řekl, že Johnson by měl rezignoval, protože každým dnem přináší více chaosu a studu.

Volby ve Wakefieldu zase vyhrála levicová Labour Party. Její předseda Keir Sarmer v reakci na výsledek uvedl: „Wakefield ukazuje, že naše země ztratila důvěru v konzervativní vládu, která je bez energie a nápadů.“

Prohry v doplňovacích volbách ukazují, že vládnoucí strana nemá jistotu ohledně budoucnosti své většiny v Dolní sněmovně. Ztráty poslanců vypovídají o tom, že výsledek z roku 2019, kdy Johnsonova strana získala většinu nemusí opakovat. Nejspíše za tím jsou skandály, kdy se vládní politici účastnili oslav při tvrdých covidových opatření.

Teď již bývalý předseda konzervatistů, Oliver Dowden, ve svém rezignačním dopise Johnsonovi napsal, že jejich podporovatelé a voliči jsou skandály a chybami značně rozhořčení. Doplnil, že strana nemůže pokračovat beze změn. Řada konzervativních politiků jej podpořila. Podle nich by měla vzniknout silnější síla, která ve straně bude bojovat proti Johnosnovi.

Ministerský předseda Boris Johnson, který je v současné době ve Rwandě na setkání lídrů Commonwealthu, porážku uznal; nečekal však Dowdenovu rezignaci. Voliče však dál nechce zklamat, bude lid více poslouchat a snažit se bojovat se zvyšováním životních nákladů. „Je nutné, abychom začali více pracovat, a určitě budeme,“ dodal.

Prohra ve volbách není jediný problém, se kterým se Johnson musí vyrovnat. Část konzervativních poslanců chtěla jeho vládě vyslovit nedůvěru. Myslí si totiž, že vede stranu do porážky hlavních sněmovních voleb, které by měly být v roce 2024. Doplňovací volby byly vyhlášeny poté, co dva konzervativní zákonodárci rezignovali na své posty. Jeden se přiznal k sledováni pornografie v parlamentu, druhý byl obviněn ze sexuálního obtěžování mladého chlapce.