Británie zadržela muže podezřelého z útoku na odbavovací systém některých evropských letišť
Britská policie zadržela muže podezřelého z účasti na kybernetickém útoku, který v minulých dnech omezil provoz na několika evropských letištích, informují agentury. Policie dnes uvedla, že muže po vyslechnutí propustila na kauci.
Útok minulý pátek vyřadil z provozu systémy pro elektronické odbavování americké technologické společnosti Collins Aerospace. Kvůli tomu se zpožďovaly nebo byly rušeny lety na letištích v Berlíně, Bruselu, na londýnském Heathrow či v Dublinu a Corku. Berlín má problémy ještě dnes.
Britská policie ve středu oznámila, že zadržený čtyřicátník je podezřelý z porušení zákona o zneužívání počítačů. Po dobu vyšetřování, zda byl skutečně zapojen do pátečního útoku, bude muž podmíněně na svobodě.
Agentura EU pro kybernetickou bezpečnost (ENISA) v pondělí uvedla, že za výpadky na evropských letištích stojí útok typu ransomware. Při těchto útocích škodlivý software zablokuje napadený počítačový systém či uložená data a požaduje peníze za odblokování.