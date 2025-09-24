Británie zadržela muže podezřelého z útoku na odbavovací systém některých evropských letišť

Britská policie zadržela muže podezřelého z účasti na kybernetickém útoku, který v minulých dnech omezil provoz na několika evropských letištích, informují agentury. Policie dnes uvedla, že muže po vyslechnutí propustila na kauci.

Práce na počítači (ilustrační foto)

Britská policie ve středu oznámila, že zadržený čtyřicátník je podezřelý z porušení zákona o zneužívání počítačů (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Útok minulý pátek vyřadil z provozu systémy pro elektronické odbavování americké technologické společnosti Collins Aerospace. Kvůli tomu se zpožďovaly nebo byly rušeny lety na letištích v Berlíně, Bruselu, na londýnském Heathrow či v Dublinu a Corku. Berlín má problémy ještě dnes.

Britská policie ve středu oznámila, že zadržený čtyřicátník je podezřelý z porušení zákona o zneužívání počítačů. Po dobu vyšetřování, zda byl skutečně zapojen do pátečního útoku, bude muž podmíněně na svobodě.

Agentura EU pro kybernetickou bezpečnost (ENISA) v pondělí uvedla, že za výpadky na evropských letištích stojí útok typu ransomware. Při těchto útocích škodlivý software zablokuje napadený počítačový systém či uložená data a požaduje peníze za odblokování.

