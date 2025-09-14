Britové jsou frustrovaní. Migrace je jen hromosvodem špatných nálad, říká k protestům Kytka
Londýnské protiimigrační demonstrace s názvem „Spojme Království“ se v sobotu zúčastnilo až 150 000 lidí. Vyjadřovali také nespokojenost s vládou premiéra Keira Starmera. Policisté uvedli, že během demonstrace museli ze strany protestujících čelit nepřijatelnému násilí, zatčeno bylo 25 lidí. „Do Londýna se sjelo mnohem více účastníků, než organizátoři a policisté předvídali,“ říká pro Radiožurnál Ivan Kytka, londýnský spolupracovník Deníku N.
Co bylo hlavním důvodem svolání sobotní demonstrace?
Řekl bych, že nálada části britské veřejnosti s tím, jak podle jejího názoru zůstává britská labouristická vláda vstřícná vůči imigrantům přicházejícím do Spojeného království neregulérně.
00:00 / 00:00
Rozhovor s londýnským spolupracovníkem Deníku N Ivanem Kytkou o sobotních protestech v Londýně
Především jde o ty, kteří přijíždějí na těch improvizovaných plavidlech z Francie a kteří dostávají celkem slušné ubytování a podmínky, dokud se neprojedná jejich žádost o azyl.
Část Britů, především Angličanů, má za to, že přístup k nim je příliš velkorysý a že by měli být okamžitě deportováni. Jako výraz svých nálad a odporu vůči migraci uspořádali právě včerejší protest v centru Londýna.
Dá se říci, že ta protestní akce měla skutečně mimořádnou odezvu, tedy účast?
Určitě ano. Londýnský Scotlandyard si totiž zakládá na tom, že dokáže podobné veřejné mítinky zvládnout, pokud organizátoři spolupracují. Potíž sobotní demonstrace spočíval v tom, že patrně díky kampani na sociálních sítích se do Londýna sjelo mnohem více účastníků, než organizátoři a policie předvídali.
Původní průvod se najednou rozešel do dalších částí a ulic centrálního Londýna a do míst, kde nebyl povolen. Právě tam došlo k těm nejvážnějším srážkám a zraněním policistů.
‚Nerespektovali vytyčenou trasu‘
‚Zastavte lodě a pošlete je domů.‘ V Londýně se na protiimigrační demonstraci sešly desetitisíce lidí
Číst článek
Na stejný den navíc svolali demonstraci i protirasističtí aktivisté. Co se tedy v ulicích britské metropole odehrávalo, když do nich vyšel i tento několikatisícový průvod pod heslem „Rozmanitá Británie“ nebo „Zastavte krajní pravici“?
Ten protestní pochod byl poměrně malý, a protože obě skupiny byly odděleny, tak nedošlo k srážkám přímo mezi nimi. Srážky byly mezi tím stotisícovým davem a policií.
Ten dav prošel centrem Londýna a shromáždil se na Trafalgarském náměstí, kde ho mimo jiné oslovil americký podnikatel a aktivista Elon Musk. Zdálo se, že půjde o relativně pokojnou demonstraci, dokud nedošlo k tomu, že přijelo mnohem více účastníků, kteří nerespektovali vytyčenou trasu.
Snažili se dostat do dalších bočních ulic, protože jich bylo příliš moc. Když policie následně zasáhla, často na koních, došlo ke srážkám.
Vypovídají sobotní události v Londýně něco podstatného o náladách v britské společnosti a o tom, jak účinně se labouristické vládě daří postupovat v otázce nelegální migrace?
To je poměrně složitá otázka. Při každé takto velké demonstraci se jí totiž účastní i ti, kteří mají vůči vládě jiné, i když třeba zásadní výhrady. Protestují tak třeba proti tomu, že jsou bez práce nebo že se nemají přístup k bytům, které jsou v Británii mimořádně drahé.
Premiér Starmer odvolal z funkce britského velvyslance Mandelsona v USA kvůli vazbám na Epsteina
Číst článek
Řekl bych, že to spíš vystihuje náladu části britské veřejnosti, která je frustrovaná z toho, jak se v posledních deseti až patnácti letech britská ekonomika a společnost vyvíjí.
Dost možná je ten imigrační problém jen hromosvodem těch špatných nálad. Když si pro zajímavost vezmeme velká čísla, tak do Británie v minulém roce legálně přišlo téměř milion imigrantů zastávajících pracovní místa, která pro Brity nejsou dost dobrá a nechtějí na nich pracovat.
Neregulérně nebo na těch lodích z Francie přibylo do Velké Británie pro srovnání asi jen 100 000 nebo 120 000 žadatelů o azyl. To je například mnohem méně než do Francie, Německa nebo Itálie.
Vzhledem ke špatné náladě, která v Británii panuje už delší dobu a možná ani nemá tolik společného s labouristickou vládou a labouristickou stranou, se však problém imigrace stává, jak jsem řekl, snadným hromosvodem pro vybití špatných nálad.