Tisk: Vyšetřovatelé identifikovali hlavní podezřelé z pokusu o vraždu Skripalových. Jsou v Rusku

Britská policie a tajné služby údajně identifikovaly hlavní podezřelé z pokusu o vraždu bývalého agenta Sergeje Skripala a jeho dcery Julije. Jak píše britský deník The Independent, podezřelí jsou teď zřejmě v Rusku. List dále uvádí, že vyšetřovatelé prostudovali seznamy cestujících z letů do Spojeného království i z Británie do zahraničí. Policie také zkoumala záznamy z bezpečnostních kamer.

Londýn 15:03 21. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít