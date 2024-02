Britská jaderná ponorka podruhé selhala v odpálení systému Trident. Raketa dopadla jen pár metrů od ní

Odpalovací systém jaderných raket Trident na britské ponorce při lednovém testu selhal. Raketa, která může nést jadernou hlavici, dopadla jen několik metrů od ponorky, která ji vystřelila, uvedl ve středu britský bulvární deník The Sun. Britské ministerstvo obrany přiznalo „anomálii“ a odmítlo sdělit další podrobnosti kvůli národní bezpečnosti, napsala agentura Reuters. Londýn 15:58 21. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zatímco mluvčí ministerstva obrany ujišťuje, že lednové selhání nijak nesnižuje schopnost Británie odradit nepřítele, opoziční labouristé jsou znepokojeni | Zdroj: Profimedia

„K anomálii došlo, ale byla to specifická událost bez následků pro spolehlivost širšího systému Trident,“ cituje agentura Reuters ministra obrany Granta Shappse, který dodal, že Británie je schopna „odpálit své jaderné zbraně, pokud by se vyskytla situace, v níž by to musela udělat“.

O nepovedeném testu rakety Trident britská premiérka Mayová věděla už od loňského léta Číst článek

Britská ponorka HMS Vanguard byla na konci ledna na cvičení u pobřeží Floridy. Posádka odvedla svou práci a raketa Trident 2 vybavená atrapami bojových hlavic byla vypuštěna. Motory prvního stupně ale selhaly a raketa vážící 58 tun dopadla jen o pár metrů dál a potopila se. Testu navíc osobně přihlížel i ministr Shapps.

Britská média připomínají, že je to už druhé selhání systému Trident v posledních letech. Odpálení se nezdařilo už v červnu 2016.

Zatímco mluvčí ministerstva obrany ujišťuje, že lednové selhání nijak nesnižuje schopnost Británie odradit nepřítele, opoziční labouristé jsou znepokojeni, píše The Guardian.

„Vláda pevně věří, že náš systém jaderného odstrašení je efektivní, spolehlivý a budí patřičný respekt,“ řekl ministr obrany Shapps.

Británie má podle nevládní Iniciativy proti jaderné hrozbě 225 jaderných hlavic rozmístěných v ponorkách, z nichž každá je schopna nést až 40 raket.