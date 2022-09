Byla královnou polovinu samostatné existence Kanady, řekl Trudeau. Smutní i Šalamounovy ostrovy

Ve čtvrtek odpoledne zemřela britská královna Alžběta II. S jejím odchodem přišla o hlavu státu nejen Velká Británie, ale také 14 dalších zemí. Přinášíme reakce premiérky Nového Zélandu, premiérů Austrálie a Kanady a dalších zemí. Commonwealth 7:56 9. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Alžběta II. byla královnou skoro polovinu samostatné kanadské existence," reagoval Kanadský premiér Justin Trudeau | Zdroj: Reuters

„Královna Alžběta II. je pro většinu z nás jedinou britskou panovnicí, kterou jsme kdy zažili. Jako jediná taky navštívila Austrálii. Uzavíráme jednu éru. Náš respekt pro Její veličenstvo ale přetrvá,“ prohlásil po úmrtí australský premiér Anthony Albanese. Zároveň také připomněl, že panovnice byla jedinou hlavou monarchie, kterou většina obyvatel země pamatuje.

V australských městech Sydney nebo Brisbane lidé právě podepisují kondolenční knihy.

OBRAZEM: 96 let života Alžběty II. ve fotografiích. První rádiový přenos, korunovace i návštěva Prahy Číst článek

Novozélandská premiérka Jacinda Ardernová označila Alžbětu II. za mimořádnou ženu a pro média popsala první okamžiky, kdy se o smutné informaci dozvěděla: „Policista mě probudil svitem baterky do ložnice. Ještě před spaním jsem si četla o špatném zdraví královny. Hned jak jsem to světlo uviděla, bylo mi jasné, co se stalo.“

Kanadský premiér Justin Trudeau uvedl, že ji bude postrádat nejen celý národ, ale i on osobně: „Alžběta II. byla královnou skoro polovinu samostatné kanadské existence. Chovala jasnou, hlubokou a stálou lásku k občanům Kanady. Její odhodlání a milost nám všem dávala sílu. Byla jedním z lidí, které jsem na světě měl nejradši. Budu ji postrádat,“

Britská královna Alžběta II. byla hlavou státu i destinací jako jsou Šalamounovy ostrovy, Jamaika nebo Papua Nová Guinea

‚Celý svůj život zasvětím službě vám.‘ Královna Alžběta II. pomáhala za války, ale byla i Bond girl Číst článek

„Papuánci z hor, údolí a pobřeží vstávají se zprávou, že naše královna již je na božím odpočinku,“ vyjádřil svoji lítost premiér Nové Guiney a dodal, že Alžbětu druhou jeho národ označuje jako ‚Mama Queen,‘ tedy ‚Matka královna.‘

Královna byla svázaná s dalšími 54 státy skrze takzvaný Commonwealth, tj. spojení států, z nich většina byla kdysi britskými koloniemi.

Jedním z nich je třeba Fidži, kde Alžbětu II. zbavil pozici hlavy států vojenský puč. I tak si její odkaz připomínají: „Obyvatelé Fidži dnes mají těžká srdce, s radostí vzpomínáme na její návštěvy,“ řekl premiér Frank Bainimarama.