Britská tajná služba hledá talenty i mezi náctiletými dívkami. Mají bojovat proti kybernetickým hrozbám

Nové talenty, které by v budoucnu chránily zemi před kybernetickými hrozbami, hledá britská zpravodajská služba GCHQ i mezi děvčaty ve věku 12 a 13 let. Vyzvala školy, aby sestavily dívčí týmy pro soutěž v luštění kódů, rébusů a křížovek, s nimiž by měli potíže i mnozí rodiče, píše britský deník The Times.

