Britská vláda podporuje Izrael proti Íránu, protože dělá špinavou práci za velmoci, říká novinář

Spojené království by podle ministryně financí Rachel Reevesové mohlo pomoci Izraeli v konfliktu s Iránem. Před pár dny vláda v Londýně nařídila vyslat na Blízký východ další stíhačky, ty ale mají sloužit na ochranu britských základen. „Kabinet považuje tu situaci za velice vážnou, za nevyhlášenou válku. V této situaci uvaluje i určité embargo na to, co zveřejní,“ uvádí v pořadu Interview Plus novinář Ivan Kytka.

Londýn 17:35 16. června 2025