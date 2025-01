Britská vláda zmrazila majetek neonacistické skupiny Blood and Honour. Podezírá ji z terorismu

Britská vláda nechala zmrazit majetek mezinárodní neonacistické organizace Blood and Honour a zavedla na ní finanční sankce. Kabinet premiéra Keira Starmera to oznámil v tiskovém prohlášení. Krok odůvodnil podezřením, že organizace se zapojila do teroristických aktivit či takové činnosti podporovala. Skupina bývala populární mezi skinheady.

