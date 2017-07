Britské rodiny tápou: kde seženu au pair? Zdroj mladých cizinek kvůli brexitu končí

Žádná středostavovská rodina ve Velké Británii donedávna nepředpokládala, že by ji mohly čekat potíže s výběrem pomocnic v domácnosti, které se doslova hrnuly na ostrovy z východní a střední Evropy. Jedním z nečekaných dopadů britského odchodu z Evropské unie je však podle britských Sunday Times dramatický pokles přílivu au pair do britských domácností. Zdánlivě nevyčerpatelný zdroj vysychá. Doporučujeme Londýn 7:00 20. července 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Au pair má status zahraničního hosta, který v rodině poznává každodenní život v Británii a tamní kulturu, a přitom pomáhá s péčí o děti a domácnost (ilustrační snímek). | Zdroj: Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)

Každý rok nabízelo mladým cizinkám zhruba 40 tisíc britských domácností bydlení, stravu a kapesné výměnou za péči o děti. Většinou to umožnilo oběma manželům pracovat, nezřídka ale vznikaly i vztahy, které přetrvaly dlouhá léta. Technicky vzato nejde o zaměstnání – au pair má status zahraničního hosta, který v rodině poznává každodenní život v Británii a tamní kulturu a při tom pomáhá v domácnosti.

Marná snaha o 'aupairky'

Agentury zprostředkovávající tento typ zaměstnání teď odhadují, že počet „aupairek“ z Evropy klesl od roku 2015 o 40 až 50 procent. „Brexit nás reálně poškodil,“ řekla Timesům Rebecca Haworthová-Woodová, šéfka britské Asociace agentur zprostředkovávajících příchod au pair do rodin. „Velký počet domácností na pomocnice spoléhal, agenturám se je ale nedaří zajistit. Evropankám se nechce do země, která náhle získala silně proticizineckou image. Místo toho zamíří raději do Irska a podobných zemí,“ dodala.

Průzkum se opírá o data z dvaceti agentur, které asociace sdružuje. Podle nich se nyní marně snaží získat „aupairky“ asi jedenáct set britských rodin, které přitom dříve neměly s výběrem sebemenší problém. „V 90 procentech jde o mladé ženy. Ty, které letos chtěly přijít, se nechaly odradit. Nejčastěji je to ovšem kvůli obavám rodičů,“ dodala Haworthová-Woodová.

Pětadvacetiletá Švédka Madeleine Nilssonová podle Timesů zažila v Británii loňské referendum o odchodu z Evropské unie. Prý ji už během kampaně zneklidňovaly ostré výpady proti cizincům. „Pracovala jsem v rodině, kde byl otec pro odchod z unie a matka pro setrvání. Brala jsem si to dost osobně, cítila jsem, že mě tam hlava rodiny nechce. Kdyby se referendum odehrálo před mým příchodem, zřejmě bych zamířila do jiné země. Mám spoustu kamarádek z různých zemí a národů. Původně chtěli do Británie, teď si hledají práci jinde,“ říká dívka.

Nápadný propad potvrzuje i největší německá internetová agentura AuPairWorld, která každoročně posílala do Anglie tisíce pracovnic. Mluvčí Susanne Beckerová řekla deníku The Times, že v první polovině roku 2015 měla 21 tisíc žádostí, letos jen 12 tisíc. Propad tudíž činí 43 procent. „Je nám to líto hlavně s ohledem na hostitelské rodiny i dívky. Pozorně sledujeme jednání o brexitu a zkoumáme, jaké dopady budou mít pro tento typ zaměstnání,“ prohlásila.

Vyhýbat se Anglii? 'Nesmysl'

Profesorský pár Tom Harrison a Catherine Pickstocková z Cambridge nutně potřebuje au pair pro své tři děti, protože Harrison je každý týden na cestách mimo domov. Loni upravili rodinný profil a prezentovali se jako jasně prounijní rodina, aby se uchazečky z Evropské unie nebály. Získali 19letou Němku Milenu Wurmerovou. „Věděla jsem, že jsou pro setrvání v unii, a tak jsem se k nim nebála,“ řekla dívka Timesům.

Jenomže slečna brzy končí a její nástupkyni rodina ne a ne sehnat. Poptávka evidentně poklesla. „Způsobila to jak protiimigrační rétorika okolo referenda, tak zprávy o útocích na cizince. V Evropě se o tom hodně psalo a lidé si to pamatují,“ říká Maggie Dyerová z agentury Au Pair and Nanny.

Opačný názor ale zastává francouzská muslimka Halima Darraziová, která pracovala jako au pair v Británii před deseti lety. „Britského rasismu bych se nikdy nebála. Ve Francii je to daleko horší. Je nesmysl vyhýbat se Anglii. Kde se chcete naučit anglicky, ve Spojených státech? Pokud se lidé tady bojí brexitu, tam by se měli bát Donalda Trumpa mnohem víc,“ prohlásila.

Text vznikl pro pořad Svět ve 20 minutách Českého rozhlasu Plus.