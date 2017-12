Britské úřady dostaly varování před softwarem ruské firmy Kaspersky. V USA je zakázaný

Šéf Národního střediska kybernetické bezpečnosti (NCSC) Ciaran Martin uvedl, že ruský antivirový software by se neměl používat v systémech obsahujících informace, které by mohly poškodit národní bezpečnost, pokud by k nim získala přístup ruská vláda.

Dodal, že NCSC jedná se společností Kaspersky Lab o vytvoření mechanismu, který by produkty firmy umožnil v Británii kontrolovat.

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa v září nařídila vládním úřadům v USA odstranit z počítačů produkty společnosti Kaspersky Lab. Zdůvodnila to obavami z úzkých vztahů firmy s ruskými zpravodajskými službami a z možného využívání softwaru k ruské špionáži.

Kaspersky Lab ale popírá, že by Rusku se špionáží pomáhala. Tvrdí, že se stala obětním beránkem rostoucího napětí mezi Washingtonem a Moskvou.