Britský král Karel III. prodává závodní koně, které zdědil po své matce Alžbětě II.

„Nejde o nic zvláštního; (panovníci) prodávají koně každý rok,“ uvedl mluvčí Tattersall Jimmy George. „Královna měla vlastní klisny, které chovala a prodávala. Nemůžete si je nechat všechny,“ dodal George.

Královna Alžběta II., která zemřela po sedmi desetiletích na trůně letos v září ve věku 96 let, zdědila po svém otci Královský hřebčín, chovnou stanici dostihových koní ve východoanglickém sídle Sandringham. Z chovné stanice podle BBC vzešlo mnoho vítězů.

Chov koní a péče o ně byly pro panovnici podle tamního dostihového správce Johna Warrena „úžasným únikem“ od královských povinností. Královna byla známá svým nadšením pro chov koní a pro jízdu na nich a také zájmem o dostihy.

„Jsem si jistý, že pokud by královna nebyla vychovaná pro život monarchy, našla by si práci u koní. Měla to prostě v krvi,“ dodal Warren, který byl podle britských médií důvěrným společníkem Alžběty II.