Britský lékař půjde na 31 let za mříže za pokus o vraždu. Partnerovi své matky místo vakcíny podal jed

Britský lékař Thomas Kwan byl odsouzen k více než 31 rokům vězení za to, že se pokusil usmrtit partnera své matky falešnou dávkou vakcíny proti covidu-19. Třiapadesátiletý lékař, který k pokusu o vraždu v Newcastlu použil dosud neurčený jed, se podle agentury Reuters obával, že partner matky by zdědil její dům. Newcastle 15:36 6. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Partner matky lékaře Patrick O'Hara přežil, ale po aplikaci injekce podle obžaloby trpěl nekrotizující fasciitidou (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: Český rozhlas

Lékař předstíral, že muže očkuje proti covidu-19, ale vpíchl mu toxickou látku. Kvůli svému plánu se Kwan přestrojil, vydával se za komunitního zdravotníka, opatřil si kradené poznávací značky na auto a zfalšoval dokumentaci. Během návštěvy dokonce změřil tlak své matce.

Partner matky lékaře Patrick O'Hara přežil, ale po aplikaci injekce podle obžaloby trpěl nekrotizující fasciitidou, což je potenciálně smrtelná bakteriální infekce požírající maso. Oběť musela podstoupit několik operací.

Rodinný lékař ze Sunderlandu se minulý měsíc k pokusu o vraždu přiznal krátce po začátku procesu v Newcastlu. Předtím připustil i to, že aplikoval škodlivou látku.

Soudkyně Christina Lambertová Kwanovi uložila trest vězení v délce 31 let a pět měsíců za to, co popsala jako „troufalý plán vraždy muže všem na očích.“

Součástí Kwanova plánu bylo podle soudkyně zneužití jeho znalostí o zdravotním systému. Jeho skutky prý poškodily důvěru veřejnosti v lékařskou profesi. Žalobce Thomas Makepeace u soudu první den procesu uvedl, že Kwan byl respektovaný a zkušený rodinný lékař, který využil své encyklopedické znalosti jedů k otravě.

„Někdy, občas, je pravda opravdu podivnější než fikce,“ řekl o případu Makepeace. Podle něj se Kwan obával matčiny poslední vůle, z níž vyplývalo, že její dům připadne O'Harovi, pokud bude stále naživu po jejím úmrtí.