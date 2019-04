Potápěč, který pomáhal chlapcům z thajské jeskyně, sám uvázl v podzemí. Pomohlo mu, že nezmatkoval

Britský potápěč, který loni pomáhal vyprošťovat mladé fotbalisty uvázlé v jeskyni v Thajsku, sám potřeboval záchranu. Stalo se to poté, co se ztratil v zaplavené podzemní chodbě u jeskyně na severu amerického státu Tennessee, informuje dnes na svých internetových stránkách britský The Guardian. Londýn 13:20 18. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Josh Bratchley (na fotce třetí zleva, v červeném tričku) s dalšími britskými potápěči. | Foto: Henry Nicholls | Zdroj: Reuters

Josh Bratchley byl součástí skupiny britských potápěčů, která v posledních dnech prozkoumávala jeskyni Mill Pond Cave u městečka Gainesboro, rozmisťovali v ní nové vodící lano. Když se spolu s nimi v úterý odpoledne nevynořil a nedokázali ho sami najít, zavolali pomoc. Na místo dorazili specializovaní potápěči z Arkansasu a Floridy. Ti ho našli ve středu vpodvečer po asi hodinovém pátrání.

Bratchley byl v dobrém fyzickém i psychickém stavu. „Jediná věc, kterou po návratu na povrch chtěl, byl kus pizzy,“ řekl Derek Woolbright, který se na záchraně Bratchleyho podílel.

V jeskyni se Britovi podařilo najít nebývale velkou vzduchovou kapsu. Dostal se z vody, čímž předešel podchlazení. Odborníci podle amerických médií upozornili na to, že k přežití mu pomohlo do značné míry i to, že zachoval klid.

Bratchley, povoláním meteorolog, byl součástí britského týmu potápěčů, kteří loni v létě pomohli zachránit 12 chlapců a jejich fotbalového trenéra uvázlých v jeskynním komplexu na severu Thajska. Mladí sportovci v zatopené jeskyni strávili více než dva týdny. Britským záchranářům se pak za jejich čin dostalo řady poct.