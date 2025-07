Britský soud poslal chlapce ve věku 15 a 16 let do vězení za vraždu mačetou. Uložil jim doživotí

Britský soud poslal dva chlapce ve věku 15 a 16 let do vězení na nejméně 15 let a deset měsíců za vraždu jiného 14letého chlapce, kterého v lednu zabili mačetou v londýnském autobuse. Informovala o tom agentura AFP. Adolescenti pocházeli z prostředí pouličních gangů.

Londýn 20:22 25. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít