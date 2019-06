Britští konzervativci hledají náhradníka Mayové, první kandidáti už spustili kampaň

Souboj o nového lídra britských konzervativců a premiéra Spojeného království začal. Kampaň už zahájili první kandidáti, kteří chtějí nahradit v čele strany a vlády Theresu Mayovou. Přihlášky můžou členové britské Konzervativní strany podávat až do pěti hodin místního času. Zatím je známo 11 kandidátů. Londýn 16:15 10. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kdo vystřídá Theresu Mayovou? První kandidáti spustili kampaň (ilustrační foto) | Zdroj: Reuters

Jako první zveřejnila svůj volební klip poslankyně Esther McVayová, slibuje investice do veřejného sektoru a brexit 31. října, třeba i bez dohody. Boris Johnson, který je považován za favorita, oznámil plán snížit daně pro nejvyšší příjmovou skupinu.

Opozice spočetla, že by to znamenalo snížení příjmu do státního rozpočtu o 10 miliard liber (300 miliard korun). Sam Gyimah, který je jediným kandidátem, který by si přál zastavit brexit, oznámil, že podporuje druhé referendum a sám by v něm hlasoval pro setrvání v EU.

Šance vystřídat Mayovou v čele strany má ovšem i ministr zahraničí Jeremy Hunt, který v této pozici nahradil právě Johnsona. Je ale mnohými považován za nedostatečně výrazného, aby přilákal konzervativcům ztracené voliče. Hunt při referendu v roce 2016 hlasoval pro setrvání v unii, nyní však slibuje vyjednat lepší dohodu a vyvést Británii z EU. Pro svou kandidaturu získal podporu vlivné ministryně práce Amber Ruddové a ministryně obrany Penny Mordauntové.

Ponížení brexitem

Naopak vyhlídky dalšího z uchazečů, ministra životního prostředí a jednoho z vůdců kampaně za odchod Británie z EU, Michaela Govea se nejspíše značně snížily poté, co o víkendu pod tlakem přiznal, že před 20 lety bral kokain. On sám svůj prohřešek označil za velkou chybu, kandidatury se ovšem přes vlnu kritiky vzdát nehodlá.

Exministr pro brexit Dominic Raab je mezi uchazeči hlavním oponentem Johnsona v brexitovém křídle strany. O Británii tvrdí, že byla „ponížena“ brexitovým vyjednáváním.

Další z kandidátů Matt Hancock na téma brexitu uvedl, že politici musí být upřímní ohledně kompromisů, jejichž cílem je brexitovou dohodu prosadit v dolní komoře parlamentu. Stanici BBC řekl, že odchod bez dohody parlament nikdy neschválí. Pokusil by se znovu projednat smlouvu s EU, ale hlavně by se soustředil na to, aby smlouva prošla parlamentem.

Bývalý bankéř a syn pákistánského řidiče autobusu Sajid Javid je od dubna letošního roku britským ministrem vnitra. V této pozici měl na starosti i záležitosti imigrace, která stála v popředí kampaně za brexit. Před svou kandidaturou do čela konzervativců na sebe upozornil tvrdým postojem při potírání pašeráků převážejících migranty malými čluny přes průliv La Manche.

Mark Harper, Esther McVeyová, Rory Stewart, Sam Gyimah a Andrea Leadsomová zatím nedosáhli potřebné podpory osmi poslanců. Hrozí jim proto, že budou z nominace vyřazeni.