Bříza: Agresivita Ruska dál roste. Sériová výroba raket Flamingo vyvolává v Moskvě obavy
Počet obětí čtvrtečního ruského útoku na Kyjev stoupl na 23. „Je třeba zvýšit tlak na Rusko. To je jediné, čemu rozumí,“ uvedla šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová. „Ten tlak vyvíjen není. Rusko to vidí. A vnímá, že ať páchá cokoliv, nic zásadního se neděje,“ říká v pořadu Co se děje se světem Vlastislav Bříza, bezpečnostní analytik z Univerzity Karlovy.
Nemáte pocit hraničící s jistotou, že agresivita Ruska roste?
Dalo by se to tak říct. Je to dáno tím, v tom má Kaja Kallasová pravdu, že tlak, který musí být na Rusko vyvíjen, vyvíjen není. Rusko to vidí. A vnímá, že ať páchá cokoliv, tak se z hlediska síly nic zásadního neděje.
Cíl ruského prezidenta Vladimira Putina je stále stejný, jen ta intenzita útoků roste. Je to proto, aby toho do podzimu Rusové stihli co nejvíce?
Je to tak. Když se podíváte na složení těch nočních vzdušných útoků, všimnete si, jak to roste. Rusko už posílá kolem 500 dronů, tentokrát to bylo, tuším, dokonce 598.
Vedle toho byly dvě hypersonické rakety Kinžal, střely s plochou dráhou Ch-101 a balistické rakety Iskander. Ta kombinace je opravdu drtivá.
Když už jsme u zbraní a zbraňových systémů, tak je dlužno připomenout, že Kyjev spustil sériovou výrobu nové střely s plochou dráhou letu a dlouhým dosahem. Jmenuje se Flamingo. Co o té střele víme?
To je zásadní zpráva, protože Ukrajina nám tím chce říct, že bezpečnostní záruky, které musí být základním stavebním kamenem budoucího míru, si bude do jisté míry tvořit ona sama.
Protože raketové vojsko bude tím hlavním ostnem, který musí preventivně bránit případnému znovuobnovení útoku Ruské federace po uzavření příměří.
Rakety Flamingo jsou střely s plochou dráhou letu, létají těsně podzvukovou rychlostí kolem 900 nebo 950 km/h.
Mají dosah, a to je velmi podstatné, prakticky po celém evropském území Ruska, takže by byly bez problémů schopny zasáhnout i velká ruská centra milionových měst typu Moskva, Petrohrad, Nižnij Novgorod, Kazaň a tak dále.
A co je důležité, jejich nosnost je přes 1000 kg. Když to srovnám například s notoricky známou americkou střelou s plochou dráhou letu Tomahawk, tak ta má nosnost 450 kg, ruské střely Ch-101 mají nosnost 400 kg.
Takže střely Flamingo mohou nést více než dvojnásobně těžkou hlavici. Teď jde jenom o to, jak dobře se podaří spustit sériová výroba. V tuto chvíli by to měla být jedna raketa denně, což je samo o sobě dobré číslo. Od podzimu by to mělo být 4 až 6 raket denně.
Vyvolává tento krok ukrajinské strany v Rusech obavy?
Určitě vyvolává, protože jsme si všimli na sociálních sítích, ale i ve vysílání ruské státní televize, že o něm tentokrát ruská propaganda mluvila. A mluvila o střele Flamingo s velkým despektem. Ale to svědčí o tom, že Rusové tento krok berou vážně, protože jinak by nic takového vůbec nevysílali.
