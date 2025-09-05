Bříza: Američané vojáky na Ukrajinu nevyšlou. Ale můžou jim dodat věci, o kterých se jim ani nesní
Čtvrteční prohlášení francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, že 26 spojenců Ukrajiny slíbilo pomoc při garanci případného míru, vyvolalo ostrou reakci Kremlu. Vladimir Putin mimo jiné uvedl, že by takové jednotky považoval za legitimní vojenský cíl. „To, že se Kreml ozval, znamená, že to nějakou hodnotu má. Jinak by to přešel mlčením,“ hodnotí v pořadu Co se děje se světem Vlastislav Bříza, expert na obranu a bezpečnost z Univerzity Karlovy.
Co říkáte Putinově výroku, že jednotky NATO na Ukrajině by byly legitimními cíli?
Vůbec mě to nepřekvapuje. Cílem výroku Vladimira Putina i celé zahraniční politiky Ruské federace je rozklížit Západ, aby neudržel jednotu. O to se teď koalice ochotných snaží. Můžeme si říkat o tom říkat, co chceme, kritizovat to, ale je pravda, že nějaké výsledky má.
Toto je krásný, jasný, jednoznačný příklad. Ostatně i to, že se Kreml ozval, znamená, že to nějakou hodnotu má, jinak by to samozřejmě přešel mlčením.
Ještě jednou Putin – bezpečnostní záruky po uzavření míru by podle něj byly potřebné nejen pro Ukrajinu, ale i pro Rusko. To je zajímavý tah.
Sám jste to nazval tou poslední větou, je to přesně zajímavý tah, který má způsobit to, co se teď udalo nám dvěma – že jsme vytřeštili oči.
Chce změnit dynamiku rétoriky, že všechno zabezpečujeme pro Ukrajinu. On přece musí zabezpečit Rusko, takže mu bezpečnostní garance může poskytnout Čína, Írán, KLDR. Když se dohodne s prezidentem Sim, tak by čínská armáda mohla poslat 100 000 mužů na Donbas.
Čili chtěl tím obrátit vůbec rozhovor tak, že vy budete konsternován a nebudete pomalu vědět, čím jste začal.
Myslíte si, že Vladimir Putin se mohl na něčem takovém dohodnout při setkání v Pekingu s čínským prezidentem, nebo s prezidentem Korejské lidově demokratické republiky?
Konkrétně na rozmístění čínských jednotek ne, nicméně je to pokusný balonek, který nemůže znamenat nic negativního. Má způsobit diskusi o tom, jak je to možné, o čem se tady vůbec bavíme, vždyť Rusko je agresor, co si to vůbec dovoluje. Nemyslím si, že by po té schůzce v tuto chvíli byla nějaká konkrétní dohoda.
Co země, to úkol
Podle prezidenta Macrona slíbilo vojáky na pojištění bezpečnostních záruk pro Ukrajinu 26 zemí. Vy jste pořád toho názoru, že je to předčasné téma?
Jednoznačně, jsem dalek jakýchkoliv soudů a závěrů. Protože když nebudeme vidět parametry příměří nebo míru – z pátečního prohlášení prezidenta Putina je jasné, že Rusko s tím souhlasit nebude – tak samozřejmě to předčasné je.
Na druhou stranu je dobré o tom diskutovat, abychom věděli rámce, kam až daleko zajít. Diskuse jdou tak daleko, že jednotlivé členské státy koalice ochotných diskutují, jakou formou by se mohly na zajištění budoucího příměří nebo míru na Ukrajině podílet. Například Itálie ústy premiérky Meloniové konstatovala, že vždy byla silná v monitorování situace, plus ve případném výcviku ukrajinských vojáků.
Německo konstatovalo, že by se zaměřilo na protivzdušnou obranu Ukrajiny, Polsko konstatovalo, že by bylo schopno, za určitých okolností, pomoct s vynucováním míru ve vzduchu.
A co USA?
Spojené státy nebyly nikterak přesné, nicméně konstatovaly, že by to mohla být otázka vzdušného prostoru, případně zesílení vojenských dodávek. Nečekejme, že Spojené státy vyšlou vojáky na Ukrajinu, to je nesmysl.
Spojené státy budou mít co dočinění s Čínou. Přehlídka, kterou jsme viděli na náměstí Nebeského klidu, tomu dala jasně za pravdu. Můžeme si zde říkat, co chceme, ale pojďme si nalít čistého vína: v tomto Spojené státy měly pravdu.
USA posílají poselství: Vy se postarejte, Evropo, sama o sebe, vyřešte problém Ruska, nás bude čekat nepoměrně větší problém, a to je expanze Číny. My se musíme soustředit na Indo-Pacifik. Tak prosím, rozvažte nám ruce. My vám dále poskytneme jaderný deštník nad Evropou, to je zásadní naše bezpečnostní garance, ale pojďte nás nechat dělat situaci bezpečnou v oblasti Pacifiku a zamezit ve vzestupu Číny.
Spojené státy tedy určitě nevyšlou jednotky, ale mohly by se zavázat, že když by bylo příměří znehodnoceno Ruskou federací, tak by popustily stavidla vojenským dodávkám, o kterých se Ukrajině ani nesní.
Nemusely by to být ani nové zbraně, ale kdyby Spojené státy ze svých skladů, kde mají tisíce bojových vozidel pěchoty Bradley, vydaly pár stovek kusů, případně stíhačky F-16 nebo F-18, tak by to mohlo změnit situaci. Takže to by mělo být předmětem garancí, ale samozřejmě otázka je, jak budou vymahatelné.
Obrana Česka
Vy jste vyjmenoval některé státy a to, čím by mohly přispět. Chyběla mi tam Česká republika.
Je to tak, ale minimálně následující dva měsíce nečekejme, že z České republiky vypadne nějaký konkrétní závazek.
Protože volby.
Přesně tak, protože tento měsíc se rozhoduje o všem. Vláda nebude chtít udělat tu chybu, že se zbaví voličů, kteří jsou proti jakémukoliv rozmístění českých jednotek kdekoliv na světě, notabene na Ukrajině.
Podle mého názoru Česká republika v tuto chvíli nebude dávat žádné stanovisko, jaké jednotky by mohla kdy a kam vyslat. Na druhou stranu je potřeba říct, že je to opravdu předčasné.
Vy to říkáte opakovaně, že debata nad zárukami je předčasná. Kdy přijde její čas?
Až opravdu budou zahájena seriózní jednání o příměří nebo o míru. Aby to neznělo tak kategoricky, je dobře, že koalice ochotných vznikla, že se schází a že vůbec diskutuje tuto možnost. To musíte mít předjednáno týdny, respektive měsíce dopředu, aby jste na jednání přišli s konkrétními výstupy a stáli si za nimi. Nechci to úplně degradovat.
Opakovaný slib
Koalice ochotných se shodla na potřebě další pomoci Ukrajině a tlaku na Rusko. To je usnesení z tohoto setkání. Jakou váhu mají tahle slova, která mohla zaznít třeba před půlrokem?
To mohla, ale posun je, že opravdu vznikla ona koalice ochotných. Vidíme dokonce, že trend je neměnný, to znamená, pohybujeme se směrem ke garancím, k bezpečnostním zárukám. To jsme ještě před půlrokem nebo rokem neměli ani tendenci nadhodit.
Evropské křídlo NATO v tuto chvíli produkuje šestkrát více zbrojního průmyslu než na začátku konfliktu. Nárůst tam evidentně je, ale pojďme podtrhnout, z jaké základny to bylo, ona byla velmi nízká.
Šestinásobek zní dramaticky, ale není to zase tak skvělé, obzvláště v kontrastu s tím, co produkuje Ruská federace. Pojďme ozřejmit, že investuje 40 procent svého rozpočtu do zbrojení. To je neuvěřitelné číslo.
Přeneste si to na Českou republiku, že by 40 procent rozpočtu šlo do zbrojení, tomu se samozřejmě chceme vyhnout. Proto postupné navyšování, ať jsme silní a odstrašíme Rusko. Je naivní si myslet, že když Rusko přehodilo výhybku na poloválečnou ekonomiku, tak jen tak zastaví. To má setrvačnost a ono bude potřeba doplňovat stavy i poté, co bude uzavřeno příměří. Tím pádem bude nepoměrně silnější než před konfliktem na Ukrajině.
Všimněme si, že v rámci NATO vzniká vícerychlostní připravenost. Vznikla takzvaná severská aliance, což jsou státy pobaltské, Švédsko, Finsko a Polsko. Ty deklarují nejenom větší připravenost pomoci Ukrajině, ale i větší ochotu investovat více do svých zbraňových systémů a integrovat severní křídlo NATO dohromady.
Před několika dny spatřil světlo světa návrh zákona o státním rozpočtu. Tam rozhodně není 40% výdajů na zbrojení…
Historie se opakuje ve šroubovici. Útočník si na cizí stát dovolí zaútočit pouze tehdy, když si vydedukuje, že cena, kterou zaplatí za útok, bude přijatelná.
Ve chvíli, kdy budeme silní, tak si případný útočník vyhodnotí, že ta cena přijatelná není, takže to by mělo být cílem našeho „zbrojení“. Vyzbrojit se tak, abychom odradili případného útočníka od útoku, protože cena, kterou by za něj zaplatil, by byla tak vysoká, že by se mu to nevyplatilo.
Vždy si vzpomenu na Otto von Bismarcka, mého oblíbeného politika, sjednotitele Německa, který když byl na jakémsi kongresu tázán, proč války vede nebo co vlastně chce válkou docílit. On konstatoval: „Ne, já nechci válku, já chci vítězství.“ V tom je obsaženo všechno.
On nechtěl válku, on chtěl vítězství a viděl, že státy, proti kterým jde, jsou natolik slabé, že je dokáže porazit. Nechci válku, chci vítězství, to je sen každého útočníka a my musíme vybudovat evropské křídlo NATO tak silné proto, abychom útočníka odradili.
A pozor, poslední věta, je to nepoměrně levnější, než kdybychom vystoupili v NATO, nebyli součástí kolektivní obrany, byli bychom samostatní a museli bychom sami budovat odstrašující síly.
Iluzorní představa, i některých českých politických stran, že vyhlásíme neutralitu, je absurdní. Vy sice můžete vyhlásit neutralitu, ale zásadní je, že ji musí někdo akceptovat a velmocí ji musí uznat.
V regionu střední Evropy, který po staletí byl jakýmsi střetávacím kolbištěm mezi Východem a Západem, se tak nikdy nestane. Nikdo neuzná naši neutralitu a v tu chvíli budeme muset zbrojit tak, abychom kohokoliv odradili, což je nepoměrně dražší, než být součástí koaliční obrany.
I na neutralitu musíte mít hodně peněz.
Daleko víc než na to být součástí NATO.