Bříza: Pokud by Rusko návrhy Američanů odmítlo, může přijít nevypočitatelná emotivní reakce Trumpa

Vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff odcestoval do Ruska, kde se má sejít s šéfem Kremlu Vladimirem Putinem. Trump se snaží Moskvu přesvědčit, aby souhlasila s příměřím na Ukrajině. Jaká je strategie Ruska při vyjednávání o příměří? A jaká by mohla být role mírových jednotek západních států na Ukrajině? Otázky pro bezpečnostního analytika Vlastislava Břízu, který byl hostem v pořadu Radiožurnálu Co se děje ve světě. Co se děje ve světě Kyjev/Moskva/Washington 15:04 11. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ukrajinští vojáci pálí z BM-21 Grad proti Rusům u města Pokrovsk v Doněcké oblasti | Foto: Anatolii Stepanov | Zdroj: Reuters

Velká Británie zvažuje, že na Ukrajinu vyšle na pět let své vojáky, napsal to zpravodajský web The Telegraph s odvoláním na nejmenované zdroje. Je to jedna z variant plánu, o němž prý jedná Londýn se spojenci. Vojenským silám vyslaným na Ukrajinu by veleli Evropané. Jejich úkolem by bylo odradit Rusko od porušení možné dohody o příměří a zároveň by to ulevilo ukrajinským vojákům, jenže dohoda o příměří pořád není. Vázne to podle vás na tom samém, tedy na Vladimiru Putinovi?

Jednoznačně ano. Ostatně to vidíme i z dnešního neplánovaného v uvozovkách výletu Stevea Witkoffa do Kremlu, respektive do Moskvy, kde se má dnes má setkat s Vladimirem Putinem. Situace se vyvíjí živelně. Koordinovaná je koalice ochotných, u ní je potřeba říct, že nějaký smysl to do určité míry má.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Čína byla jedna z mála, ne-li jediná velká země, která začala bojovat proti clům. Nechce čelit Spojeným státům z pozice slabosti, vysvětluje bezpečnostní analytik Vlastislav Bříza

Nicméně, a to musíme dvakrát podtrhnout, v tuto chvíli jsme v situaci, kdy někdo říká: vyšleme vojáky, ať je to Francie nebo Británie. Británie dokonce říká, že by byli ochotní udělit pětiletý mandát. Ale všechno stojí a padá na mandátu těchto sil, to je přesně ten termín - buď peace keeping, to znamená ti, kteří drží mír, nebo peace enforcement, tedy ti, kteří mír vynucují. To jsou obrovské rozdíly, dva úplně jiné světy.

Kdyby tam měly být vyslány v uvozovkách jenom modré přilby, které by neměly žádný mandát, nechtěly by, ani by nemohly, co se výzbroje týče, zasahovat do bojů, případně do nějakých rozmíšek, které by nastaly, tak to nemá žádný smysl.

Naopak je to spíše nebezpečné, protože by mohly za určitých okolností být vtaženy do půtek, a následně by se svět mohl ocitnout na prahu daleko většího konfliktu, než v tuto chvíli vidíme.

Je to zcela předčasné a vůbec neznáme mandát, proto touto optikou není špatná pozice českého státu ve smyslu, že říká: nevíme, zdali poskytneme nějaké jednotky, protože neznáme mandát, a když neznáme mandát, tak nevíme, o čem se bavíme.

Mandát by byl druhý krok. Krok číslo jedna musí být příměří, pak se může jednat o těchto variantách a eventualitách. Už jste připomněl, že Trumpův vyslanec Witkoff odcestoval do Ruska, kde se má sejít s Putinem. Trump evidentně chce, aby Rusko přijalo příměří na Ukrajině, což chtějí skoro všichni, kromě Ruska. Nebo může existovat, vzhledem k tomu, že tam Witkoff jel, nějaký nový plán, který by eventuálně Rusko odradil od dalších útoků na Ukrajinu?

V tuto chvíli ho tak úplně nevidím. Podle mého názoru je taktika, ba i strategie Ruské federace zcela jasná: co možná nejvíce oddálit příměří v tom smyslu, že mají pocit, že tlačí, že dobývají nová území na Ukrajině, že ten sentiment je na jejich straně a že nemají konkrétní důvod pro příměří. To je taktika.

ONLINE: Britští vojáci by na Ukrajině mohli plnit pětiletou misi. Londýn o postupu jedná se spojenci Číst článek

A ta strategie je říkat americké straně: ano, ale. To znamená nenegovat to, protože Ruská federace ví, že když se něco bude kategoricky negovat, tak to vyvolá emotivní reakci Donalda Trumpa, která je nevypočitatelná, nepredikovatelná. A to samozřejmě Ruská federace nechce. Takže si klade různé podmínky. Říká: ano, je to možné, ano, ale. A snaží se to odsunout co nejdál, jak jen to bude možné. Ale Steve Witkoff tam jde jednoznačně s tím, že opět oznámí, že je potřeba dohodnout příměří, a to je i vůle prezidenta Trumpa.

Jak asi může v reálu vypadat setkání Witkoffa s Putinem?

Myslím, že je neformálnější, než si myslíme. Ostatně to minulé setkání tomu dalo za pravdu, když prezident Putin předal osobní dar prezidentu Trumpovi ve formě jakéhosi obrazu. A Steve Witkoff následně doma prezentoval, že byl překvapen, že i Vladimir Putin se svého času modlil za Donalda Trumpa, že ho považuje za svého když ne přítele, tak kamaráda nebo člověka, s kterým je možné jednat.

Nicméně je potřeba podtrhnout, že z tohoto úhlu pohledu mám ze Stevea Witkoffa smíšené pocity. Jak ho považuji za úspěšného vyjednavače na Blízkém východě, tak v tuto chvíli si tím nejsem úplně jistý. Je totiž velký rozdíl ve znalosti prostředí.

Spíš psychologický než odstrašující efekt. Ukrajinská mise ‚koalice ochotných‘ čelí skepsi. Co o ní víme? Číst článek

Dostal portfolio, na které se moc nepřipravoval. Byl specialista na Blízký východ.

Říkáte to přesně. Nejenom specialista, ale i původem z Blízkého východu. Má tam rodinu, celou řadu přátel, celou řadu vlivných obchodních vztahů. To znamená, pro něj je zájem na Blízkém východě úplně jasný, a navíc mu i rozumí.

Co se ruského nebo postsovětského prostoru týče, protože do něj počítáme i Ukrajinu, tak bohužel musím říct, že má velké nedostatky, viz jeho nedávný rozhovor v televizi, tuším, pro Fox News, kde spatra dokázal vyjmenovat jenom dvě oblasti Ukrajiny, které byly připojeny Ruskou federací. A poté tápal. Takže je vidět, že se v těch reáliích trochu ztrácí. Přesto doufám, že to nějak dopadne.

Ještě je zajímavá informace, ale není ověřená, že Rusko údajně odmítlo tvrzení ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, že Moskva do války zatahuje Čínu. Podle Kremlu je naopak postoj Pekingu vyvážený. Jde o to, že podle ukrajinského prezidenta našli 155 čínských občanů, kteří prý bojují proti Ukrajincům na území Ukrajiny. Pokud to tak je, nemůže to být jenom v uvozovkách důsledek nějakého náboru na sociálních sítích?

Nemyslím si, že jde o systémové zapojení. Nemůžeme srovnávat zapojení korejské lidově demokratické armády a čínské armády, protože korejská lidově demokratická armáda je zaštítěná státem, vládou a má vyslané pravidelné jednotky, to v Číně není.

‚Vy. Nevíte. Co. Znamená. Bolest.‘ Smrt a traumata se stávají pro Ukrajince trvalou součástí života Číst článek

Doporučuji zhlédnout náborová videa Ruské federace, která kolují po čínských sociálních sítí. Tam jdou dobře oblečení, dobře vycvičení ruští vojáci, kteří apelují na Číňany v tom smyslu: vy jste muži, staňte se muži, pojďte ukázat, že jste muži, pojďte k nám. To je čistě náborové, nebál bych se říct slovo žoldácké video.

Nedělejme si iluze, že na obou stranách bojují jenom Ukrajinci, respektive Rusové. Jsou tam určitě i jiné národy. Na druhou stranu nemysleme si, že by o tom Čína nevěděla, to v žádném případě. Je to stát, který je prošpikovaný moderními technologiemi na sledování každého jednotlivce kdykoliv a kdekoliv. Takže Čína to určitě ví, nehází do toho, lidově řečeno, vidle, na druhou stranu to ale nebude oficiálně podporovat.

Celý rozhovor s bezpečnostním analytikem Vlastislavem Břízou v rámci pořadu Co se děje ve světě si můžete poslechnout v audiozáznamu výše.