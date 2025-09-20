Bříza: Ruské stíhačky nad Estonskem nebyly náhodou. Je jen na naší benevolenci, že jsme je nesestřelili
Rusko popřelo, že by jeho stíhačky v pátek narušily estonský vzdušný prostor. Napsalo, že šlo o plánovaný let z ruské oblasti Karélie na letiště v Kaliningradu. Podle estonských úřadů ale setrvaly ruské stíhačky v Estonsku 12 minut. „Není to náhoda. Mělo by se už jednat o radikálnější formě odpovědi Ruské federaci, že dojde-li opakovaně k takto výraznému narušení, tak již NATO zasáhne silou,“ komentuje bezpečnostní expert Vlastislav Bříza.
Rusko tvrdí, že let stíhaček byl v souladu s mezinárodními pravidly pro užívání vzdušného prostoru bez narušení hranic jiných států, že se při letu ruské letouny neodchýlily od dohodnuté letové trasy a neporušily vzdušný prostor Estonska. Nemohlo jít o nedorozumění, nebo planý poplach?
Nemohlo. V tomto případě jsem kategorický, protože 12 minut je velmi dlouhá doba. Ty verifikační, monitorovací mechanismy Severoatlantické aliance jsou natolik přesné, že v tomto ohledu jakoukoliv chybu vylučuji.
Ale uvedla-li ruská strana, že to byl záměr, no tak pak se tím řiďme. Rusko říká, že taková byla trajektorie, takže zřejmě asi do Estonska zasáhnout chtěli. Čili – 12 minut opravdu není náhoda. Ono to zní pro laika jako relativně krátký čas. Ale když si vezmeme, jak malé Estonsko je, a to, že ony Migy-31, což je dnes nejrychlejší operačně nasazený stíhací letoun světa, jsou velmi rychlé, tak to znamená, že by bez problémů stihly prolétnout půlku vzdušného prostoru Estonska. Čili ne, náhoda to nebyla.
Estonsko, jak už jsem říkal, aktivovalo postup podle čl. 4 smlouvy o Severoatlantické alianci. Co to v praxi znamená?
Znamená to, že se může sejít a zřejmě i sejde vojenský výbor NATO, tu situaci budou konzultovat ministři obrany, náčelníci generálního štábu, ministři zahraničí, ti by potom měli vydat nějaké konkrétní stanovisko.
Chtěli byste slyšet můj názor, k čemu bych se přikláněl? Protože toto je velký rozdíl oproti těm dronům v Polsku, tak z mého úhlu pohledu by se už mělo jednat o radikálnější formě odpovědi Ruské federaci v tom smyslu, že dojde li k opakovanému narušení takto výrazného charakteru, tak již Severoatlantická aliance zasáhne silou.
Vy už jste říkal, že 12 minut při velikosti Estonska je opravdu dlouhá doba. Jak vážné riziko nebo ohrožení to je, pokud se v nepřátelské stíhačky 12 minut pohybují ve vzdušném prostoru nějaké země?
Vážné to samozřejmě je. Kdyby byly plně vyzbrojeny a chystaly se zaútočit na konkrétní cíle, tak by to bez problémů během těchto 12 minut mohly provést. To je opravdu dlouhá doba.
A pojďme udělat krátkou paralelu. Je tomu prakticky přesně deset let, kdy turecká armáda – mimochodem, další členský stát NATO – sestřelil ruský taktický bombardér Su 24. A ten podstatný rozdíl je v tom, že k narušení tureckého vzdušného prostoru došlo v řádu sekund, maximálně desítek sekund. Přesto turecká protivzdušná obrana reagovala a ten bombardér sestřelila. Výsledkem bylo, že si Rusové od té doby dávali velký pozor, aby se – byť jen na kilometry – nepřiblížili k tureckému vzdušnému prostoru.
Estonsko aktivovalo článek čtyři NATO. Tři ruské stíhačky totiž narušily jeho vzdušný prostor
Číst článek
Takže vidíte, že máme z minulosti krásný příklad, že když k tomu opodstatněnému sestřelení došlo, tak Ruská federace následně, řeknu to lidově, stáhla krovky a ten prostor již dále nenarušovala. Tím, že my umožňujeme vlastně neustále přitvrzování té ruské asertivity, narušování vlastních hranic, tak tím ve skutečnosti umocňujeme snahu Ruské federace jít dál. Taková je prostě realita.
Špionáž schopností NATO?
V minulých dnech se nad územím Polska a Rumunska objevily cizí drony, teď nad Estonskem ruské stíhačky, k tomu polská pohraniční stráž včera informovala o nízkém přeletu dvou ruských stíhaček nad těžařskou plošinou polské firmy na Baltu. Předpokládáte tedy, že tohle všechno souvisí?
Rozhodně to spolu souvisí, vidím v tom tři aspekty provokace, to je jasné. Narušení vzdušného prostoru pomocí dronů, stíhacích letounů i ony polské ropné plošiny, mimo území Polska – to jsou jednoznačně provokace.
Ale synergicky s tím souvisí i sbírání a monitoring aktuální situace Severoatlantické aliance, protože tím, že jste 12 minut ve vzdušném prostoru cizího státu, v tomto případě Estonska, tak si vyhodnotíte, jak rychlá je reakční doba, jaké systémy jsou aktivovány a kdy vás, kde a kdo detekoval. To všechno jsou střípky, ze kterých si skládáte mozaiku, jak silnou protivzdušnou obranu mají státy, jejímž jste protivníkem.
Očekáváte stupňování napětí na východní hranici NATO?
Určitě očekávám další provokace Ruské federace. Otázka je, jaká bude jejich forma. Pojďme jenom ještě nastínit jeden detail – Ruská federace má enklávu, nebo chcete-li exklávu v Kaliningradu. To znamená, že ty přelety mezi ruským pevninským územím a onou exklávu v Kaliningradu jsou relativně časté. Ale pozor – tím spíše jde o to, že Ruská federace velmi dobře tyto trasy zná. Piloti ji létají, když ne dnes a denně, tak v pravidelných rytmech. To znamená, že i z tohoto úhlu pohledu je velmi nepravděpodobné, že by Ruská federace mohla na 12 minut zabloudit nad území Estonska.
Předpokládáte tedy, že pokud by došlo k podobnému incidentu v budoucnosti, že reakce na to bude razantnější a že ve hře bude i sestřelení ruské stíhačky? Co se bere v těchto situacích v úvahu?
No, když se podíváte do minulosti, tak ta dává tomuto závěru zapravdu. Protože když nebudeme nic dělat, tak ty provokace a sondování budou pokračovat. Když něco podobného znovu nastane, tak máme i podle mezinárodního práva možnost sestřelit nad svým územím nepřátelské vojenské letadlo. To je prostě fakt. To znamená, že je jenom „na naší benevolenci“, že jsme tak neučinili.
Je ale potřeba říct i to B – protože napětí, které v tuto chvíli na východním křídle NATO je, je samozřejmě nepoměrně větší, než bylo v roce 2015. I proto nejsem ten, který by horoval za to, aby byly ty stíhačky sestřeleny. Nicméně do budoucna by podle mého názoru již podobné jednání Ruské federace nemělo být tolerování. A Ruské federaci by to mělo být jasně oznámeno.