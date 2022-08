Do školy v indickém Mulbekhu by chtěl chodit každý. Díky Čechům tam teď navíc mají i novou laboratoř

Je pondělí 1. srpna dopoledne a do školy v Mulbekhu přivezlo několik žlutých školních autobusů čtyřicet až padesát žáků zdejší školy ve školních uniformách.

Děti však na sobě nemají žádné kravaty nebo podobně, jsou oblečené v modrých teplákových soupravách a mají červené kšiltovky.

Než se zahájí výuka a především se slavnostně otevře zdejší nová vědecká laboratoř, tak se děti na nádvoří školy baví skákáním gumy. Poté jedna ze žaček zazvoní na zvonek a jde se dovnitř.

Nedisciplinovaní, ale šťastní

Mezi dětmi pobíhá i Jiří Sázel z Brontosaurů v Himalájích. „Škola začíná každé ráno takzvaným assembly, kdy se děti shromáždí společně v hale, aby se na sebe naladily, a tím začaly společně školu,“ vysvětluje Sázel.

„Zdejší děti jsou šťastné, veselé, neznají šikanu. Neexistuje, že by někdo do někoho strčil,“ popisuje Jan Limport, který žáčky mulbecké školy učil po tři letní měsíce tělocvik a hlavně hokej. „Jsou energické, nedisciplinované, ale to je prostě jejich nátura – spousta energie a radosti.“

Moderní vzdělání v tradičních kulisách

„Posledních pár let se kromě konvenční výuky snažíme dělat ještě něco nápaditějšího. Něco, co se bude našim dětem líbit a bude je inspirovat, třeba k přemýšlení o tom, co by mohly jednou dělat,“ bere si slovo k žákům a českým dobrovolníkům ředitel školy Tsewang Norboo.

Stojíme před novou budovou laboratoře. Na červeném stolku hoří vedle misky s obětinami vonné tyčinky a mniši ze zdejšího kláštera se modlí. Spolu s nimi učitelé, zástupci místní komunity i starší děti.

Poté už je řada na přestřižení modré slavnostní pásky a nová vědecká laboratoř školy v Mulbekhu je otevřená.

Děti se mohou těšit na vědeckou výuku západního střihu – mikroskopy, kahany, pokusy. Kamenná podlaha a dřevěná výzdoba je přitom naprosto stylová pro zdejší poměry.

Bez laboratoře není škola

Pro Čecha je to jen těžko představitelné, ale bez vědecké laboratoře hrozily indické úřady místní škole zrušením.

„Škola tady funguje v místním systému, který ji tlačí do toho, aby měla vědeckou laboratoř. Dávají jim podmínky, že jestli nebudou mít laboratoř do tří let, tak jim nepovolí další činnost. V Indii, když škola nemá vědeckou laboratoř, tak jako kdyby neexistovala,“ vysvětluje Jiří Sázel.

Díky projektu Brontosauři v Himálajích už škola v Mulbekhu svou laboratoř má. Právě v ní vyučují čeští dobrovolníci fyziku, stavění raket, příběhy DNA, anatomii, biologii. Vše je tak pestré, že byste nejradši do místních lavic zasedli taky. Škola v Mulbekhu se stala nejlepší školou v himálajském okrese.