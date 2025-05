Brunejského sultána Bolkiaha hospitalizovali. Nejdéle vládnoucí monarcha dle premiéra Malajsie odpočívá

Brunejského sultána Hassanala Bolkiaha v úterý hospitalizovali na kardiologii v Kuala Lumpuru poté, co se podle médií vyčerpal na summitu lídrů Sdružení zemí jihovýchodní Asie (ASEAN). S odvoláním na úřady to napsala agentura Reuters. Sultán vládne Bruneji bezmála šest desítek let.

