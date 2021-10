‚Těšíme se na ně.‘ Do Bruselu míří výprava českých milovníků piva. Objíždějí pivovary a plánují tu volit

Češi mohou volit do poslanecké sněmovny i v zahraničí. V některých destinacích na české zastupitelské úřady přijde jen hrstka lidí, v Bruselu si ale voliči mohou podávat dveře. V hlasovací místnosti na tamním velvyslanectví v sobotu bude navíc možná veselo. Volit dorazí členové Sdružení přátel piva, kteří z Česka vyrazili na okružní jízdu autobusem po belgických pivovarech. REPORTÁŽ Brusel 10:20 9. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Belgické pivo | Foto: flickr.com

„Ta atmosféra místa je vždycky nenahraditelná. A máme rádi velká piva z malých pivovarů, máme rádi belgická piva,” vysvětluje předseda Sdružení přátel piva Tomáš Erlich, toho času na cestě Belgií.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž z Belgie od Viktora Daňka

„To, že jsme tu na volby, je spíše náhoda. Ale už se nám to stalo, takhle jsme před čtyřmi lety volili v Budapešti,” popisuje Erlich. Ve Sdružení přátel piva už si dokonce vytvořili malou tradici hlasování nanečisto v autobuse, potvrdila se prý, že láska k pivu jde napříč politickými preferencemi.

„Víc se těším na pivo než na volby, jsme ale rozhodnutí volit. A spojuje nás to pivo, takže tu najdete názory zleva doprava,” říká se další z výletníků Alois Najman.

Než dorazí skupina pivních fanoušků do volební místnosti v Bruselu, stihnou ještě čtyři pivovary. V Belgii kromě krajanů chodí volit především lidé pracující v evropských institucích.

ONLINE: Druhý den voleb začal, místnosti se uzavřou ve 14 hodin. O hlasování byl v pátek velký zájem Číst článek

Že by do volební místnosti dorazil zájezd výletníků, je podle konzulky Sandry Miholové v případě Bruselu narozdíl od turistických destinací spíše rarita.

„Ze svého bývalého pracoviště to znám velice dobře, když byly prezidentské volby, to byla zima, v Bernu, a ještě dvoukolová. To k nám jezdily autobusy s turisty,” vzpomíná Miholová. Na zájezd českých pivařů se těší. „To bude dobrý, na ty se těšíme,” směje se.

V Belgii je zájem o volby mezi Čechy už tradičně vysoký. Velvyslanectví po zkušenosti z minulých let očekává účast zhruba dvou tisíc lidí.