Prázdná kancelář a v rohu britská vlajka. Europoslanci Velké Británie opouští Evropskou unii

Spojené království v pátek v noci opustí Evropskou unii a britským europoslancům už nezbývá, než vyklidit své bruselské kancléře a vrátit se domů. Někteří z nich poslední dny v Bruselu tráví oslavami, jiným se do odchodu příliš nechce Brusel 13:21 30. ledna 2020

„Všechno už jen pomalu dobíhá. Máme tady krabice na zabalení posledních věcí. V Bruselu se koná ještě několik večírků na oslavu, a na ty se chystám,“ popisuje své poslední plány v roli europoslance Jonathan Bullock, někdejší člen UKIPu dnes Strany pro brexit.

Povídáme si v jeho kanceláři, která je až na velkou britskou vlajku opřenou v rohu úplně prázdná.

„Vlajka tady se mnou bude do pátku. Vyneseme ji společně z Evropského parlamentu. Snad by měl dorazit i skotský dudák. Pak nasedneme na vlak a naposledy vyrazíme do Londýna,“ plánuje.

Pro Jonathana Bullocka je, podobně jako pro jeho stranického šéfa Nigela Farage, brexit splněným snem. Přiznává ale, že mu práce v Bruselu bude trochu chybět.

„Když člověk mění zaměstnání, je mu líto opouštět kolegy a příjemné prostředí, a to i když jdete za lepším. Ale bojovali jsme za brexit mnoho let a máme radost, že se nám to podařilo,“ dodává a stejně jako Nigel Farage nešetří úsměvy.

‚Do Bruselu za přáteli‘

U zastánců britského setrvání je atmosféra úplně jiná. Vydávám se do sousední budovy za labouristkou Julie Wardovou.

„Patřím mezi vytížené europoslance, kteří mají pořád napilno, takže hodlám pracovat do poslední minuty,“ říká a jako důkaz připojuje seznam 27 pozměňovacích návrhů, které tento týden podala a schůzek, které ji ještě čekají. I její kancelář tomu odpovídá. Na stole nepořádek a krabice určené pro stěhování stále leží složené v koutě.

„Neměla jsem zatím moc času balit. Už to ale máme nacvičené. Museli jsme vše vyklidit loni, když to vypadalo na brexit v březnu,“ vzpomíná.

Julie Wardová o brexitu říká, že se Británie střelila do vlastní nohy, nemá proto prý důvod slavit. Že by se jí ale po šesti letech v parlamentu stýskalo po Bruselu, z toho prý obavu nemá.

„Když děláte práci europoslance dobře, sebere vám veškerý čas. Přicházím do kanceláře každý den v osm ráno a často tady sedím do devíti, desíti hodin večer,“ popisuje Wardová.

„Takže si teď paradoxně budu užívat Bruselu více. Mám tady kamarády a určitě se budu vracet,“ dodává s tím, že se vrátí hned příští týden na další pracovní schůzky, skoro jako by brexit ani nebyl.