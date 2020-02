Překlad prvního auditu k Babišovu možnému střetu zájmů je hotov, začíná běžet dvouměsíční lhůta

Český překlad závěrečné zprávy prvního auditu, který se týká možného střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO), je hotov. Serveru iROZHLAS.cz to potvrdil mluvčí Stálého zastoupení ČR při Evropské komisi Petr Janoušek. Do Prahy by podle něj měl překlad dokumentu dorazit ještě během středečního večera.

Brusel 16:49 5. 2. 2020 (Aktualizováno: 17:05 5. 2. 2020)