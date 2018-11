EU a Velká Británie se dohodly na vzájemných vztazích po brexitu. Chtějí spolu dál volně obchodovat

Deklarace není právně závazná. Na 26 stránkách definuje, co by obě strany chtěly dojednat do budoucna ohledně své spolupráce v řadě oblastí, včetně klíčového hospodářství.