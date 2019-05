Bruselští letoví dispečeři bez ohlášení stávkují kvůli vyšším mzdám, narušilo to i spoje do Česka

Letoví dispečeři na bruselském letišti ve čtvrtek ráno zahájili neohlášenou stávku, trvat by měla do 13.00 SELČ. Protestní akce vedla ke zpožďování a rušení letů. Narušení provozu se podle serveru pražského letiště dotklo i spojů do České republiky a zpět. Brusel/Praha 11:28 16. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Protestní akce dispečerů vedla ke zpožďování a rušení letů. | Foto: Reuters

Pracovníci řízení letového provozu se podle agentury Reuters snaží domoci zvýšení mezd a lepších pracovních podmínek, v minulých měsících takto stávkovali opakovaně.

Podle serveru prg.aero byl zrušen spoj společnosti Brussels Airlines z belgické metropole do Prahy, který měl přistát v 11.00, a let těchto aerolinek do Bruselu v 11.50.

„Prosíme všechny cestující, jejichž lety byly zrušeny, aby se nevydávali na letiště,“ uvedlo bruselské letiště v prohlášení.