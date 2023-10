Útočník zastřelil v centru Bruselu nejméně dva lidi. Vykřikoval islamistická hesla, je stále na útěku

Vyšetřování se ujala federální prokuratura zabývající se teroristickými činy, uvedla agentura AFP. Belgie zvýšila stupeň varování před terorismem, napsal web Sudinfo.be.

V Bruselu tak podle agentury AP nyní platí nejvyšší stupeň varování před terorismem, pro zbytek země pak druhý nejvyšší.

„Právě jsem vyjádřil upřímnou soustrast švédskému premiérovi po pondělním večerním hrozivém útoku na švédské občany v Bruselu... Jako blízcí partneři bojujeme proti terorismu společně,“ uvedl De Croo na síti X (dříve Twitter).

Francouzský prezident Emmanuel Macron označil útok za čin islámského terorismu. Švédský ministr spravedlnosti Gunnar Stromer mluvil podle agentury Reuters o hrozné zprávě a dodal, že Stockholm intenzivně zjišťuje podrobnosti. Útok odsoudila i předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.

I have just offered my sincere condolences to @SwedishPM following tonight’s harrowing attack on Swedish citizens in Brussels.



Our thoughts are with the families and friends who lost their loved ones.



As close partners the fight against terrorism is a joint one.