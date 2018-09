Kubistický porcelán ve výloze pohřebního ústavu. V bruselských ulicích vystavují český design

Ceněnou kubistickou dózu Krystal architekta Pavla Janáka by člověk čekal spíš v muzeu. V Bruselu je teď ale k vidění ve výloze pohřebního ústavu. Výstava Století českého designu totiž zamířila přímo do ulic belgické metropole. Od stálého zpravodaje Brusel 14:12 30. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mezi vystavenými exponáty nechybí třeba sportovní boty Botas. | Foto: Viktor Daněk | Zdroj: Český rozhlas

V ulici Rue de la Paix se právě odehrává lehce bizarní výjev: asi dvacet lidí si zaujatě prohlíží a fotí výlohu úplně obyčejného květinářství.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia.

Mezi fíkusy a jinými pokojovými květinami totiž stojí slavná váza Maxima Velčovského v podobě bílé holínky.

Na komentovanou prohlídku se přišla podívat i Bruselanka Stephanie: „Narazila jsem na událost na facebooku a řekla jsem si, že to je dobrá příležitost dozvědět se o Česku něco víc než jen to, jak vypadá česká krajina nebo kuchyně,“ vysvětluje Radiožurnálu.

S mapkou po výlohách

Prohlídku vede kurátorka výstavy Iva Knobloch. Jak vysvětluje, do expozice se snažila vybrat skutečně ikonické předměty českého a československého designu: „Objekty, které se dosud stále vyrábějí nebo se zase znovu vyrábějí, popřípadě jejich faksimile. Jsou to objekty významné pro kulturní historii.“

Zájemci o prohlídku si mohou vyzvednout malou mapku a jednotlivé exponáty hledat přímo ve výlohách obchodů. V baru například najdou kolo Favorit a v knihkupectví sirky Solo, sportovní boty Botas nebo prezervativy Primeros. Z vystavených předmětů se podle Ivy Knobloch dá jen těžko vybrat nějaký, který by mohl Belgičany zvláště zajímat.

„Cítím, že tady je velký zájem o to, co člověka obklopuje. Obecně mají Bruselané zájem o design, o to, co má paměť místa. S velkou péčí objevují a znovu oživují místa se zvláštní atmosférou, používají starý nábytek, který má v sobě paměť, takže všechny vystavené objekty v Belgičanech budí pozornost,“ dodává kurátorka Iva Knobloch z Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, které výstavu připravilo ve spolupráci s Českými centry.

Kubismus v pohřebním ústavu

Ředitelka bruselského Českého centra Jitka Pánek Jurková vysvětluje, proč se rozhodla putovní výstavu Století českého designu umístit přímo do ulic: „Belgičané jsou hrdí na svůj vlastní design. Než abychom vymýšleli kompromisní varianty v méně atraktivních výstavních prostorách, rozhodli jsme se český design Bruselanům přinést až pod nos, aby jej nemohli minout. Brusel je také přátelské místo vhodné na procházky a malá setkání, takže jsme věřili, že to bude dobře fungovat.“

Asi nejkurióznějším výstavním místem je pohřební ústav: „Měli zvláště velkou radost, že se jim do výlohy dostane něco veselejšího než to, čím se běžně zabývají. Umístili jsme k nim kubistický porcelán, figurky z 60. let v bruselském stylu a dva svícny ve formě rukou," říká ředitelka centra.

Majitel pohřebního ústavu pan Bouvy podle ní trval na tom, že výlohu sám naaranžuje. „Věnoval se tomu velmi oddaně, vybral speciální květinové dekorace a zřasenou látku, takže z toho vznikla skutečně mimořádně zajímavá instalace,“ dodává Jitka Pánek Jurková.

V ulicích Bruselu mohou lidé narazit třeba také na kubistický nábytek, známý nůž rybička nebo hodinky Prim.