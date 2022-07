Běžci díky českému předsednictví zaplnili stadion, kde Zátopek zaběhl rekordní čas. Přišla i Kratochvílová

V Bruselu stále stojí stadion, na kterém Emil Zátopek v roce 1954 překonal světový rekord v běhu na deset kilometrů. Je sice už trochu omšelý, ale o víkendu zase ožil. Česko si ho totiž vybralo pro bruselskou část zahájení českého předsednictví v Evropské unii. A zorganizovalo štafetový závod pro čtyři stovky amatérských běžců. Běžecké boty nasadili také diplomati. Od stálého zpravodaje Brusel 22:01 3. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Ovál stadionu Trois Tilleuls na jihu Bruselu se pomalu zaplňuje běžci. Že jsme na Zátopkově stadionu, je jasné na první pohled.

Kromě toho, že se stadion od Zátopkových dob prakticky nezměnil, ho tady připomíná také velkoformátová fotografie - ikonický snímek, na kterém se objímá se svým kamarádem, francouzským běžcem Alanem Mimounem.

„Exemplárně splňují příběh, o kterém to je. S Alanem Mimounem byli vždy první a druhý. My tady ale na pořadí úplně nehrajeme. Je to o přátelství. Je to o tom, že mezi Francií a Českem může být docela úzká vazba, a také o tom, že se nakonec v cíli obejmeme a že si předáme pomyslný štafetový kolík,“ popisuje Jaroslav Zajíček, jeden z českých velvyslanců při Evropské unii, který se chystá vyběhnout přímo na trať.

„Podařilo se mi přesvědčit mého francouzského kolegu, aby běžel se mnou,“ dodává. Na závod ale prý vůbec neměl čas trénovat.

‚Zátopkovi jsem měla ráda‘

Závod přijeli odstartovat představitelé titulních rolí z Ondříčkova filmu Zátopek Martha Issová a Václav Neužil a také česká běžkyně Jarmila Kratochvílová.

„Zátopkovi jsem měla hrozně ráda a bylo mi ctí se s nimi v mém životě potkávat. Samozřejmě víc s Danou než s Emilem. Hrozně moc si toho vážím, a proto jsem přijala pozvání od kraje Vysočina, kde žiji. Jsem opravdu ráda, že jsem tady na tom stadionu,“ pochvaluje si Kratochvílová.

Běžci už jsou připravení na trati. A přestože jsme v Belgii, odpočítává se česky. A běžci už vybíhají.

Spoluorganizátorem běhu je vlivný frankofonní sportovní časopis Zatopek, který si jméno slavného československého atleta vypůjčil přímo do názvu.

„Náš časopis vychází ve třech verzích - švýcarské, francouzské a belgické. A prodává se také za oceánem v Québecu. Daří se nám dobře,“ přibližuje majitel časopisu Jean-Paul Brouwier. „Zátopek, to není jen jméno velkého atleta. Je to také jméno člověka, který usiloval o svobodu a byl to rovněž polyglot otevřený světu.“

Do cíle dobíhá i česko-francouzský velvyslanecký tandem. „Bylo to těžké, ale v té závěrečné rovince jsem přesně řekl Fabrisovi: Nemůžeme, tak musíme přidat,“ usmívá se Zajíček.

Výtěžek ze startovného poputuje na pomoc Ukrajině.

