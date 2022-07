Eurokomisařka: Francouzské předsednictví dělalo zázraky, u klimatu to očekávám i od Česka

Dražší osobní auta, dražší pohonné hmoty, dražší létání, dražší zboží z dovozu. Klimatický balíček Evropské unie může mít řadu nepříjemných důsledků a je na českém předsednictví, aby dojednalo jeho přesnou podobu. Začne s tím nejspíš v nejbližších dnech. Jaké nástrahy na Česko čekají, v Bruselských chlebíčcích rozebírají Viktor Daněk a Zdeňka Trachtová. A připomenou také, proč si Andrej Babiš v klimatickém balíčku oblíbil broučky. Praha/Brusel 9:50 11. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít České předsednictví v nejbližších dnech nejspíš zahájí vyjednávání o konečné podobě legislativy k radikálnímu snížení emisí skleníkových plynů | Zdroj: Český rozhlas

České předsednictví v nejbližších dnech nejspíš zahájí vyjednávání o konečné podobě legislativy k radikálnímu snížení emisí skleníkových plynů. Balíček zahrnuje i návrhy, které budí vášnivé spory, jako je postupné ukončení prodeje aut se spalovacími motory nebo rozšíření emisních povolenek na dodavatele pohonných hmot a topiva.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Francouzské předsednictví dělalo zázraky, u klimatu to očekávám i od Česka, vzkazuje eurokomisařka

Očekávání od Česka přitom v Bruselu nejsou malá. Jak zjistily Bruselské chlebíčky, Evropská komise by si přála, aby Praha napodobila úspěchy Francie a dotáhla celý klimatický balík do finiše.

„Je to velká výzva, ale možné to je. Vidíme, že francouzské předsednictví, které právě skončilo, dělalo zázraky. V komisi jsme například navrhli, že by členské státy měly naplnit zásobníky plynu. Přišli jsme s tím 31. března a už teď máme konečnou dohodu,“ říká eurokomisařka pro energetiku Kadri Simsonová.

Kadri Simsonová, eurokomisařka pro energetiku | Foto: Zdeňka Trachtová | Zdroj: Český rozhlas

„I na komplikovaných návrzích jsme schopní během několika měsíců najít shodu. Očekávám, že české předsednictví v tom bude také úspěšné,“ doufá.

Před finálním projednáním

Potřeba urychlení snižování emisí skleníkových plynů vzrostla podle Simsonové kvůli ruské agresi na Ukrajině a s tím související nejistotě kolem dodávek zemního plynu.

„Pro zabezpečení naší energetické soběstačnosti je jedinou možností nahradit některé fosilní dodávky úplně jinými obnovitelnými zdroji, například biometanem z našich farem. V současnosti je napříč Evropou energie z obnovitelných zdrojů navíc nejvíce cenově dostupná,“ zdůrazňuje estonská eurokomisařka.

Do konečné podoby legislativy přitom může české předsednictví výrazně promluvit. „Z klimatického balíčku zatím nic neplatí, všechno je ve stadiu před finálním projednáním. Česko bude jako předsednická země vyjednávání moderovat a koordinovat,“ upřesňuje Zdeňka Trachtová.

Není jiné než zelené cesty

Velká část české politické reprezentace je ke klimatickému balíčku kritická, prezident Miloš Zeman dokonce mluví o nutnosti se ze Zelené dohody vyvázat. Jak ale dodává Viktor Daněk, něco takového je v praxi nemožné, jedinou možností by podle něj bylo vystoupení z Evropské unie.

„Ale ani tak by si Česko ‚nepomohlo‘. Pracovní místa v České republice jsou existenčně závislá na exportu do Evropy, a pokud by Česko chtělo ve vývozu dále pokračovat, muselo by stejně fakticky plnit stejné emisní normy, jen by na transformaci nedostalo z Evropy ani euro,“ vysvětluje.

