Kdo může za drahé energie? Vliv Německa se démonizuje, říká analytička

Ministři unijních zemí se minulý týden na mimořádné schůzce svolané Českém shodli, jakým způsobem zasáhnout do trhu s elektřinou. „Je to signál trhu i Putinovi, že se EU neštěpí," říká analytička Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM a Centra pro dopravu a energetiku Kateřina Davidová. Co by předběžně navrhnutá řešení v praxi znamenala? Pocítíme je v účtech za elektřinu? A nekomplikuje Evropě situaci i německý odchod od jádra? Bruselské chlebíčky Praha/Brusel 11:56 12. září 2022

„Určitě to není ten zásadní problém, který teď Evropa má. Tím je Rusko a Putin, který záměrně šroubuje ceny nahoru už více než rok,“ myslí si o energetické transformaci v Německu Kateřina Davidová.

Roli podle ní sehrálo také sucho, kvůli kterému v létě v některých zemích chyběla elektřina z vodních elektráren a Francie kvůli problémům s chlazením musela přistoupit k odstávkám jaderných bloků.

Rozhodnutí Berlína pokračovat v ukončování provozu zbývajících elektráren a ponechat poslední dvě už jen jako rezervu pro tuto zimu, se podle Davidové přeceňuje: „Vývoj v Německu je u nás velmi často podáván jednostranně a démonizuje se. Plyn je samozřejmě třeba na vykrytí výkyvů u obnovitelných zdrojů, ale není ho potřeba tolik, aby jen německá Energiewende ovlivnila situaci v celé EU.“

Skutečná pomoc, nebo plácnutí do vody?

Nejnovější díl Bruselských chlebíčků podrobně rozebírá, co bude znamenat páteční předběžná dohoda z mimořádné schůzky ministrů zemí EU v Bruselu ke snížení cen elektřiny. Podle Davidové jde o důležitý první krok, který vyslal trhům i do Ruska signál jednotného postupu.

Na návrzích teď bude pracovat Evropská komise. Klíčové ale bude, jak konkrétně národní vlády předběžně dohodnutá opatření uvedou do praxe.

„Bude hodně záležet na tom, jestli se to k lidem dostane – jestli pocítí pomoc, nebo jestli to dopadne tak, že se něco dohodlo, ale obyčejným lidem se život neulehčil a krize na ně dál dopadá. V tu chvíli si myslím, že by to bylo selhání,“ varuje Kateřina Davidová.

Proč se unijní státy rozhodly nesáhnout k původně navrženému zastropování cen ruského plynu? Nemůže zvažovaný širší strop ohrozit dodávky zkapalněného plynu do Evropy? A je chyba, že unijní státy zatím odmítly plyn z cenotvorby elektřiny vyřadit? Poslechněte si celý podcast.