Že má Evropská unie demokratický deficit? Namlouváme si pohádky, říká novinář Houska

Europoslanci se pokouší resuscitovat systém, kdy by volbami do Evropského parlamentu mohli voliči rozhodnout o tom, kdo se stane šéfem Evropské komise. To v předchozích volbách zavrhli premiéři zemí sedmadvacítky. Podle novináře Ondřeje Housky to je dobře. Za absurdní pokládá, aby voliči rozhodovali o tom, kdo vede unijní exekutivu. V Bruselských chlebíčcích mluví o tom, jaký mají čeští europoslanci vliv a zda posilovat pravomoci europarlamentu.

„Posilování pravomocí Evropského parlamentu je něco, čemu se v angličtině říká zapřahání vozu před koně. Předcházíme situaci, na kterou podle mě nedozrál čas,“ zamýšlí se redaktor Hospodářských novin Ondřej Houska v další epizodě podcastu.

Evropskou unii považuje za mimořádně úspěšný projekt.

„Evropskou unii v Česku kritizují eurofobové, ani ne euroskeptici, ale lidé, kterým vadí cokoliv spojeného s Unií. Evropská unie je skvělý projekt a pro Česko je životně důležité být jeho součástí. Ale nejsem fanouškem Evropského parlamentu,“ shrnuje Houska.

Odmítá například zvažovaný návrh dát europoslancům možnost navrhovat legislativu. Tuto pravomoc má zatím pouze Evropská komise.

„Ptám se, jestli by tohle prošlo, kdybychom to dali do referenda v národních státech. To je ideální sen o fungování integrace, ale dokud tady nebudeme mít jednotnou evropskou veřejnost, nikoli 27 různých veřejnosti se 27 národními debatami, tak tohle nebude nikdy fungovat,“ myslí si Houska.

Hybrid, ale funkční

Houska také odmítá častý argument, že současný systém rozdělení pravomocí mezi institucemi Unie není dostatečně demokratický a způsobuje odtažitost unijního rozhodování od občanů.

„Demokratický deficit Evropské unie je pohádka, kterou si tady v Česku vyprávíme. Unie v zásadě nefunguje vůbec špatně. Evropa není federací, je to hybrid mezi mezinárodní organizací a konfederací,“ dodává, že Češi rádi neustále něco reformují, nebo o tom alespoň chtějí mluvit.

„Krize posledních 13 let podle mě prokázaly, že pojivo mezi členskými státy je mnohem silnější, než předpokládali komentátoři. Že se Unie rozpadne, se ukázalo být nesmyslem v případě krize eura i v pandemii,“ upozorňuje novinář Houska a dodává:

„Jediné, na čem bychom měli pracovat, nejsou vzdušné zámky o přímém mandátu předsedy Evropské komise, ale aby politici byli schopní říct: Já nehájím české zájmy proti 26 lidem, kteří nám chtějí ublížit, ale v celoevropské diskuzi nacházím nejlepší možný kompromis.“

Kterému českému europoslanci se podařilo přesvědčit Evropskou komisi k navržení nové legislativy a jak toho docílil? A proč by plánovaná reforma voleb do Evropského parlamentu v praxi nejspíš posílila extremisty?

