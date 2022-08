Eurokomisařka Jourová: Chystáme mediální zákon. Státům se nebude líbit

Česko historicky poprvé obsadí uvnitř Evropské komise vlivné místo šéfa jednoho z kabinetů. Podcastu Bruselské chlebíčky to exkluzivně potvrdila místopředsedkyně Komise Věra Jourová (ANO). Kdo se jím stane? Co Jourová odpovídá na zvěsti, že měla být s příchodem nové vlády z funkce odvolána? A kam by mohla z jednoho z nejvýše postavených míst v unii jednou zamířit? Odpovědi si poslechněte v nejnovějším díle Bruselských chlebíčků. Brusel 8:26 8. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nový díl Bruselských chlebíčků přivítal jako hosta eurokomisařku Věru Jourovou (ANO) | Zdroj: Český rozhlas

Věra Jourová na místě eurokomisařky zažila už sedmnáct různých předsednictví a také tři různé české vlády. Na její aktuální post místopředsedkyně komise ji nominoval ještě kabinet Andreje Babiše (ANO).

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jourová: Chystáme mediální zákon. Státům se nebude líbit

„Takový je systém, že komisař zůstává a vlády odcházejí a přicházejí. Samozřejmě, emočně to cítím silněji, když mají Češi předsednictví. Hrozně si přeji úspěch, ale zároveň se po pracovní stránce k české vládě chovám a spolupracuji s ní úplně stejným způsobem jako s předchozími vládami,“ ujišťuje.

Po nástupu Petra Fialy (ODS) do čela vlády ale Jourová zaslechla hlasy, že by měla z komise odejít. Kdo přesně ji chtěl z funkce odvolat a co na takové výzvy odpovídá?

Mediální zákon na obzoru

Česká eurokomisařka také v Bruselských chlebíčcích exkluzivně potvrzuje informaci, že Česko historicky poprvé obsadí uvnitř Evropské komise vlivné místo šéfa jednoho z politických kabinetů.

A popisuje také detaily chystaného unijního „zákona“ o svobodě médií. „Je tam řada věcí, které se státům možná nebudou líbit, protože účel toho zákona je učinit vzdálenost mezi politikou a médii co nejdelší,“ předesílá Věra Jourová.

PODCAST BRUSELSKÉ CHLEBÍČKY Jak se Česku daří reparát v čele Evropy? Bruselské chlebíčky jsou autorským podcastem Českého rozhlasu, který odstartoval v pondělí 20. června. S nadhledem se každý týden dívá do kuchyně českého předsednictví v Evropské unii a servíruje přehlednou formou ty nejdůležitější události okořeněné pikantnostmi ze zákulisí. Chlebíčky pro připravují Viktor Daněk, Zdeňka Trachtová, Filip Nerad a jejich hosté. Všechny díly si můžete poslechnout ZDE. Máte postřehy, tipy nebo připomínky? Pište na bruselske.chlebicky@rozhlas.cz

Jak se změny dotknou českých veřejnoprávních médií? Jaký dojem zatím v Evropské komisi zanechává české předsednictví? A proč Polsko a Maďarsko dál patří mezi největší „průšviháře“ v Evropské unii? Poslechněte si celý podcast.