Jen jedno sídlo Evropského parlamentu? Ať se přestěhuje do Brna, vzkazuje europoslanec

Mezi europoslanci vězí nekonečný spor o to, zda je pro jejich práci lepší se přestěhovat do Bruselu, nebo na zasedání pravidelně dojíždět. Zastánci druhé varianty argumentují potřebou zůstat v kontaktu s voliči a českým prostředím. Hosté podcastu Bruselské chlebíčky, europoslanci Marcel Kolaja (Piráti) a Ondřej Kovařík (ANO), se ale shodují, že je výhodnější žít v Bruselu, přestože zvyknout si na svéráznost belgické metropole není jednoduché.

Kolaja i Kovařík patří mezi ty, kteří se trvale do Bruselu přestěhovali. Za pravdu jim dává ale i jeden z europoslanců, který naopak tráví život na cestách, Tomáš Zdechovský z KDU-ČSL.

„Pro práci europoslance by samozřejmě bylo lepší zůstat v Bruselu, protože řada neformálních jednání probíhá ještě v pátek odpoledne, takže pak máte lepší vhled do problematiky,“ vysvětluje Zdechovský, který si život v Bruselu vyzkoušel také. Nakonec dal ale přednost rodině, a to i za cenu neustálého přejíždění.

„Osobně ale považuji poslaneckou práci za důležitější a necítím nějakou odtrženost od občanů. Zvláště ne v dnešní digitální době, kdy můžu informace, které potřebuji, získávat i bez toho, abych fyzicky trůnil v Česku,“ dodává.

Ondřej Kovařík souhlasí s výtkou, že má Evropský parlament k občanům dále, než tomu bývá u národních parlamentů.

„Je tam rozmělněná odpovědnost. Ve chvíli, kdy například vyjednáváme s členskými státy o nějaké legislativě, tak na straně zemí EU jsou zastoupení lidé, kteří pak budou zodpovědní za její vymáhání,“ vysvětluje. „To na naší straně neplatí, nás zavazuje politický program nebo odpovědnost vůči voličům.“

Ambicí europoslanců by podle Kovaříka ale mělo být „Brusel“ voličům více přiblížit.

Jak složité je pro europoslance neustále se stěhovat mezi Bruselem a Štrasburkem? A co by bylo hypoteticky potřeba k tomu, aby se Francie „svého“ sídla parlamentu vzdala a přenechala ho Bruselu?

Čeští europoslanci se v Bruselských chlebíčcích nebojí ani odvážných řešení jako počkat si na rozpad Belgie nebo sídlo parlamentu přesunout do Brna.