Diamanty nebo Rusové z českého seznamu? EU chystá další balík protiruských sankcí

Evropská unie připravuje 12. balík protiruských sankcí kvůli válečné agresi na Ukrajině. Ten zatím poslední přijala letos v červnu. Novou sadu restrikcí chce mít schválenou do konce roku. Česko tam podle vrchního ředitele ministerstva zahraničí Davida Koneckého prosazuje zařazení šesti lidí, které má na národním sankčním seznamu. „Pracujeme na tom, ale bude to rozhodnutí 27 členských zemí EU," říká v podcastu Bruselské chlebíčky. Praha 6:29 30. října 2023

Podle Koneckého českou vládu k navržení osob z národního sankčního seznamu na ten unijní zavazuje samotný český sankční zákon.

„Je to naše povinnost. My to v každém případě děláme a udělali jsme to,“ potvrzuje zkušený diplomat, který v Černínském paláci vede bezpečnostní a multilaterální sekci a má na starosti právě záležitosti týkající se sankcí.

Patriarcha, podnikatel a zbrojař

Na národním sankčním seznamu jsou momentálně moskevský patriarcha Kirill, ruský podnikatel Vladimir Jevtušenkov a jeho syn Felix, ruský zbrojař Boris Obnosov, jeho dcera Olga a její muž Rostislav Zorikov. Ti na základě toho nesmí do České republiky a byl jim tu zmrazen veškerý majetek.

Pokud by se jejich jména dostala na unijní sankční seznam, začnou tato omezení pro ně platit v celé sedmadvacítce. Z českého sankčního seznamu by pak zmizeli.

Proti sankcionování patriarchy Kirilla, který podporuje ruskou invazi na Ukrajině, se v minulosti postavilo Maďarsko. Unie ho proto z návrhu jednoho z předchozích balíků stáhla, aby prošel.

Diamanty jako velmi slibný kandidát

Zatímco konečné zařazení lidí z českého seznamu na unijní sankční listinu je zatím nejasné, je vysoce pravděpodobné, že nové sankce dopadnou na vývoz ruských diamantů.

Ten Putinovu režimu ročně přináší zhruba čtyři miliardy dolarů a jeho zahrnutí do návrhu 12. balíku už avizovala i šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová.

O přidání ruských diamantů na „černou listinu“ EU se už jednalo v minulosti. Vždy se ale proti postavila Belgie, pro kterou obchod s diamanty, včetně těch z Ruska, představuje významný zdroj příjmů a zajišťuje v zemi podle tamní vlády tisíce pracovních míst.

„Rusko nepočítalo s tím, že sankce dojdou takhle daleko.“ David Konecký

Při nedávné návštěvě ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v Bruselu ale belgický premiér Alexander De Croo oznámil, že jeho vláda končí s výhradami proti embargu na ruské diamanty.

Překvapené Rusko

„Vypadá to, že diamanty jsou velmi slibný kandidát. Právě proto, že to belgické prohlášení je velmi jednoznačné,“ komentuje David Konecký šanci, že se tato komodita zařadí k ruské ropě, uhlí nebo zlatu a dalším surovinám či technologiím, které už postihuje dosavadních 11 sankčních balíků EU.

„Rusko nepočítalo s tím, že sankce dojdou takhle daleko, že se budou neustále zesilovat a že budeme schopni držet jednotu – přes všechny citlivosti,“ myslí si český „sankční car“ David Konecký.

Co dalšího by měl podle něj obsahovat 12. unijní balík protiruských sankcí? Jak efektivní nástroj vůči Rusku sankce vůbec jsou a jak chce EU řešit jejich obcházení přes třetí státy? A jak je složité v unii prosazovat tato opatření přes Orbánovo Maďarsko? I to se dozvíte v nejnovějším vydání podcastu Bruselské chlebíčky.