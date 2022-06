‚Putin se nezastavil dřív a nezastaví se ani teď.‘ Má Ukrajina čas řešit vstupní normy do EU, když je válka?

Evropská unie by měla udělit Ukrajině co nejdříve kandidátský status, myslí si politolog Weiss. V opačném případě by to bylo její velké selhání. „Vyslalo by to signál, že nás Ukrajina nezajímá a že akceptujeme ruskou rétoriku, že je to jejich sféra vlivu,“ vysvětluje.

To, že Ukrajina v příštích letech do Unie skutečně vstoupí, je ale podle Weisse velmi nepravděpodobné. Jde hlavně o symbolické gesto.

„To, že se Ukrajina dvacet třicet let nestane členem Evropské unie, myslím si, všichni vědí. A upřímně řečeno myslím, že to vědí i sami Ukrajinci. Vlastně o to členské státy zase tak moc nestojí. A za těch deset patnáct dvacet let, až budou Ukrajinci zklamaní, tak to budeme řešit,“ odhaduje.

Vyžadovat teď v době války po Ukrajině, aby začala plnit všechny podmínky pro vstup, je nerealistické, míní Viktor Daněk:

„Neumím si představit, že bychom po nich teď chtěli, aby začali implementovat ty stovky, možná tisíce zákonů, protože musí sladit právní systém své země se systémem EU. Že bychom po nich teď, když jim padají doslova bomby na hlavu, například chtěli, aby se připravovali na opouštění aut se spalovacím motorem. Mají úplně jiné starosti.“

„EU musí otevřít Ukrajině dveře“

Proces rozšiřování Evropské unie nikdy není jednoduchý, konstatovala v rozhovoru pro Radiožurnál předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsolaová. Evropa podle ní přesto musí otevřít Ukrajině dveře.

„Jinak bychom zklamali zemi, která tuto válku bojuje za nás, a zklamali bychom i náš evropský projekt,“ zdůrazňuje.

„Podle mého názoru jsme teď jako Evropská unie připravení pochopit, že se Vladimir Putin nezastavil v roce 2008, nezastavil se v roce 2015 a rozhodně se nezastaví ani teď. A pokud na to neodpovíme, pak mu pouze pomůžeme v tom, aby nadále brutálně, jednostranně a v rozporu s územní celistvostí dobýval suverénní státy, které jsou členy naší rodiny,“ dodává Metsolaová.

Konec jednomyslnosti?

Slabinou současné zahraniční politiky Unie je také omezená akceschopnost, která souvisí s nutností jednomyslného hlasování o nejpodstatnějších otázkách. Také proto se o jejím zrušení čím dál více mluví, a to mimo jiné v souvislosti s výsledky konference o budoucnosti Evropy. V té občané EU ukončení jednomyslného hlasování podpořili.

Zdeňka Trachtová ale upozorňuje, že by to znamenalo změnu unijních smluv. „Musely by se změnit smlouvy, to je velmi komplikovaný a časově náročný proces. Aby se dosáhlo ukončení jednomyslného hlasování, tak by se na tom Evropa musela jednomyslně shodnout. Mám pocit, že se to nikdy nestane,“ dodává.