Výroční projev šéfky Komise bude nakopnutí před cílem, předpovídají europoslanci Peksa a Niedermayer

Předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyenovou čeká poslední ostře sledovaný projev o stavu Unie v tomto volebním období. Ve středu ho pronese k europoslancům ve Štrasburku. Vyslechnou si ho i europoslanci Luděk Niedermayer (TOP 09) a Mikuláš Peksa (Piráti). „Chtěl bych v projevu slyšet, jak se nám podařilo odbourat závislost na fosilních palivech,“ doufá Peksa. Pro Niedermayera je zásadní téma ekonomiky. Poslechněte si Bruselské chlebíčky. Bruselské chlebíčky Brusel 7:15 12. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ursula von der Leyenová | Zdroj: Český rozhlas

Niedermayer i Peksa se shodují, že šéfka Komise necelý rok před příštími evropskými volbami už zřejmě nebude oznamovat velké legislativní plány. „Role projevu se mění v tom, jak Parlament prochází volebním cyklem. Teď jsme devět měsíců od voleb,“ předesílá europoslanec za TOP 09.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý díl Bruselských chlebíčků s europoslanci Peksou a Niedermayerem

„V minulosti bylo u těch projevů důležité, jaké velké iniciativy Komise představuje a jaké návrhy zákonů se objeví. Teď je tato role Komise z mého pohledu potlačená, protože to, co předloží, velmi pravděpodobně už není projednatelné,“ pokračuje a dodává, že Komise má ale také pravomoci sama rozhodovat v řadě oblastí.

„Mě stále bolí to, že jsme nebyli schopni pokročit v zmražení ruských státních peněz, které by samozřejmě měly směřovat na Ukrajinu a měly by aspoň částečně kompenzovat škody,“ stýská si Luděk Niedermayer. Dalším velkým tématem výročního projevu by podle něho měl být stav evropské ekonomiky.

Mikuláš Peksa zase od projevu čeká zhodnocení, do jaké míry se Evropě podařilo zbavit závislosti na ruských fosilních palivech.

Předsednictvím získalo Česko v Bruselu větší respekt. Dokazuje to i Euro 7, říká velvyslankyně Šestáková Číst článek

„Mě by upřímně zajímalo, jaké jsou konkrétní výsledky, kam jsme se dobrali. Můžeme si říkat, jak je to krásné – nedovážíme ropu z Ruska. Ale pokud se nějakým pokoutným způsoby do Evropy dále dostává přes třetí země, tak problém není vyřešen,“ upozorňuje europoslanec Pirátské strany.

„Čekám od paní von der Leyenové, že nám tedy řekne, co všechno Komise dokázala v tomto směru a kam bude směřovat dál,“ dodává.

Šéfka Komise podle něho projev využije i pro budování vlastní pozice před příštími evropskými volbami.

„Šušká se, že by chtěla být předsedkyní Komise i nadále, takže předpokládám, že si pro to bude budovat půdu,“ odhaduje Peksa.

Jak se politické frakce v europarlamentu na zásadní výroční projev chystají? Unikají k nim předem informace, co v projevu zazní? A jak se Pirátská strana a TOP 09 připravují na evropské volby? Poslechněte si nejnovější epizodu Bruselských chlebíčků v audiu v úvodu článku.

Europoslanci Luděk Niedermayer (TOP 09) a Mikuláš Peksa (Piráti) ve studiu s bruselskou zpravodajkou Zdeňkou Trachtovou | Foto: Filip Nerad | Zdroj: Český rozhlas