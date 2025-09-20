Bruselské letiště kvůli kybernetickému útoku zrušilo polovinu nedělních odletů

Bruselské letiště | Foto: Yves Herman | Zdroj: Reuters

Bruselské letiště v sobotu oznámilo, že v důsledku kybernetického útoku bylo nuceno zrušit polovinu na neděli naplánovaných odletů. Informovala o tom agentura Reuters. Rozsáhlý kybernetický útok na systém odbavování cestujících dnes narušil provoz také na dalších evropských letištích.

„Letiště Brusel požádalo letecké společnosti, aby v neděli 21. září zrušily polovinu plánovaných odletů, aby se předešlo dlouhým frontám a rušením letů na poslední chvíli,“ uvedla mluvčí letiště.

Kybernetický útok způsobil problémy při odbavování. Zasaženy jsou letiště v Berlíně, Londýně a Bruselu

Americká letecká a obranná technologická americká společnost Collins Aerospace předtím uvedla, že pracuje na odstranění problému a co nejrychlejším obnovení plné funkčnosti svého systému pro odbavování cestujících. Ten se stal terčem kybernetického útoku v noci na dnešek.

Podle dřívějšího prohlášení mluvčí měl kybernetický útok „významný dopad“ na provoz bruselského letiště. Uvedla také, že zatím není jasné, jak dlouho budou tyto komplikace trvat.

Problémy s odbavováním cestujících dnes kromě bruselského letiště hlásilo také letiště Berlín-Braniborsko a londýnské Heathrow. Dohromady bylo na trojici těchto letišť zrušeno 29 odletů a příletů, uvedla společnost Cirium, která poskytuje data v letectví. Menší omezení v zaznamenala také irská letiště v Dublinu a Corku. Pražské letiště problémy nezaznamenalo.

Systém společnosti Collins Aerospace nenabízí přímé odbavení cestujících, ale poskytuje technologii, která cestujícím umožňuje odbavit se sami - vytisknout si palubní vstupenky a zavazadlové štítky a odevzdat vlastní zavazadla svépomocí.

