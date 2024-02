‚Brutální vražda vykonaná Kremlem.‘ Evropští politici kritizují ruský režim za smrt Navalného

Kritické reakce na adresu režimu ruského prezidenta Vladimira Putina přicházejí ze světa po zprávě o úmrtí vězněného opozičního vůdce Alexeje Navalného. Podle německého kancléře Olafa Scholze jde o strašný důkaz toho, jak se Rusko v posledních letech změnilo. Francouzský ministr zahraničí Stéphane Séjourné uvedl, že jeho smrt v trestanecké kolonii ukazuje realitu Putinova represivního režimu. Paříž/Berlín/Riga 13:49 16. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dělník maluje na graffiti zobrazující uvězněného ruského opozičního politika Alexeje Navalného v Petrohradě 28. dubna 2021. Na graffiti je napsáno: "Hrdina nové doby" | Foto: Anton Vaganov | Zdroj: Reuters

Lotyšský prezident Edgars Rinkévičs označil jeho skon za brutální vraždu vykonanou Kremlem.

„To je fakt a je to něco, co by se mělo vědět o pravé podstatě současného ruského režimu,“ doplnil na síti X slova o vraždě Rinkévičs. Jeho litevský kolega Gitanas Nauséda prohlásil, že ruští představitelé by měli za Navalného smrt nést následky a stanout před spravedlností.

Ruský opozičník Alexej Navalnyj je po smrti, oznámila vězeňská služba. Putin byl informován Číst článek

„Alexej Navalnyj zaplatil životem za svůj odpor vůči represivnímu režimu,“ uvedl šéf francouzské diplomacie.

Britský premiér Rishi Sunak označil Navalného úmrtí za velkou tragédii pro ruský lid. Jako zapálený obhájce ruské demokracie ukazoval neuvěřitelnou odvahu, uvedl Sunak.

O smrti Navalného v pátek informovaly tiskové agentury s odvoláním na vězeňskou službu, podle které se příčina úmrtí zjišťuje. Kritik Kremlu, kterému bylo 47 let, zemřel nedlouho před březnovými prezidentskými volbami, ve kterých se Vladimir Putin uchází o další šestiletý mandát v čele státu. Navalného spolupracovníci uvedli, že nejsou jeho smrt schopni ani potvrdit, ani vyvrátit.