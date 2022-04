Šedivý: Zvěrstva v Buče jsou prací ruských vojáků, pravděpodobně se mstili na místních obyvatelích

Pobouření, šok, znechucení. Svět reaguje na vyvraždění stovek civilistů v Buče u Kyjeva. Podle ukrajinského ministerstva obrany byly ulice posety mrtvými těly, někteří lidé měli svázané ruce za zády. Moskva odpovědnost za smrt civilistů odmítla. „Je to práce ruských vojáků, někteří lidé byli sprostě zavražděni,“ říká pro Radiožurnál Jiří Šedivý, bezpečnostní analytik z CEVRO Institutu a bývalý náčelník Generálního štábu české armády. Rozhovor Praha 14:19 4. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Táňa Nadaškivská oplakává manžela, kterého ruští vojáci zastřelili nedaleko sklepa u jejich domu v Buče. | Foto: Zohra Bensemra | Zdroj: Reuters

Nejen generální tajemník OSN António Guterres žádá vyšetření toho, co se v Buči stalo. Co ale zatím o odpovědnosti za smrt tamních civilistů víme s jistotou?

Je to „práce“ – v tom negativním slova smyslu – ruských vojáků, kteří v okamžiku, kdy tyto oblasti kolem Kyjeva začali obsazovat, tak pravděpodobně ten, kdo se jim bránil, anebo dokonce se jen objevil v nějakém prostoru, kde neměl být, tak byl zastřelen.

Pravděpodobně podle toho, co je ukázáno na některých snímcích, tak někteří lidé mají svázané ruce za zády. To znamená, že byli sprostě zavražděni. Myslím, že je bezesporu zřejmé, že vinní jsou v tomto případě ruští vojáci a je potřeba celý tento případ řádně vyšetřit.

Moskva tvrdí, že její jednotky Buču opustili 30. března a mrtvá těla se objevila až o čtyři dny později, když do Buči vstoupila ukrajinská armáda. Přitom ještě 1. dubna ruská armádní televize Zvezda hlásila, že ruští námořní pěšáci „čistí obce ve směru Hostomel, Buča, Ozera s úkolem uchytit se v nich“. Co tedy je zatím známo o odchodu Rusů z Buči?

Rusové tento prostor opouštěli v okamžiku, kdy bylo zřejmé, že už se dále nedostanou, že původní smysl operace na tomto operačním směru nedosáhnou. A pravděpodobně se začali v tomto případě mstít na místních obyvatelích, protože i v této oblasti měli poměrně velké ztráty a je zcela zřejmé, že při tom, když začali tento prostor opouštět, tak se takových zvěrstev dopustili.

Je potřeba provést velmi důkladné vyšetřování. A pokud možno musí být provedeno nezávislou organizací, OSN, OBSE nebo někým jiným, ale aby se nedalo zpochybnit, že výsledky takového vyšetřování jsou nějakým způsobem zmanipulované. Ale že to jsou Rusové, to si myslím, že bezesporu zřejmé.

Jaké informace a z jakých zdrojů teď v tuto chvíli máme k dispozici? A nakolik se na ně dá spoléhat?

Informace v tuto chvíli máme především od ukrajinské mise, z obrany, případně vedení Ukrajiny, což je jeden zdroj. Jsou tam přítomni i novináři, kteří viděli a měli možnost celou tuto věc buď nafotit, nebo zjistit konkrétní situaci na místě. A jsou i satelitní snímky, které ukazují některé aktivity Rusů. Takže těch informací je relativně dost. Jen připomínám, co už jsem řekl, že je potřeba, aby se objektivizovaly, aby to nebylo jen tvrzení ukrajinské strany, protože to Rusové samozřejmě velmi rychle zpochybnili.

A co zprávy z Buči, a vy už jste to naznačil, ukazují o postupu ruské armády? Řekl byste, že šlo o taktiku, anebo o excesy jednotlivých vojáků, jednotlivých oddílů?

V tuto chvíli je to těžké říct. Pravděpodobně šlo o nějaké místní pomsty, která měla za následek takovéto vraždění.

Dovolím si říct, že zda z nejvyšší úrovně ruského velení přišel pokyn, aby se nějací lidé zastřelili, případně aby se provedlo vyhlazení skoro celého města, to asi pravděpodobně nezjistíme. Bylo by to velmi složité nějakým způsobem dokazovat.

Ale bezesporu to je věc, která se zatím jeví jako místní, i když ta bezohlednost, kterou Rusové v poslední době prokazují vůči civilním obyvatelům a těm civilním zástavbám, ukazuje na to, že brutalita je skutečně velmi vysoká.

A pokud velitelé nedělají rozdíl mezi civilním a vojenským cílem, tak potom i pro ty nižší vojáky – řadové pěšáky, tankisty, dělostřelce – není zabít civilní osobou nic tak složitého, protože to vidí i u svých nadřízených.