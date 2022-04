ONLINE: Žoldáci i Vagnerovci. Německá rozvědka zachytila hovory ruských vojáků o zabíjení v Buče

Přestřelka v Sacramentu byla potyčkou členů dvou gangů, podle policie střílelo alespoň pět osob

Podle expertů je velmi nezvyklé, že by se gangy dostaly do sporu na podobně frekventovaném místě uprostřed města. Většinou se omezují na určité čtvrti ve městě a jejich aktivity nejsou do očí bijící.