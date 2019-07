Ve věku 90 let zemřela maďarská disidentka Hellerová. Kritizovala okupaci Československa v roce 1968

Ve věku 90 let zemřela maďarská filosofka a někdejší disidentka Ágnes Hellerová. Oznámila to v pátek Maďarská akademie věd. Hellerová, která byla židovského původu, přežila holokaust, v 70. letech odešla do exilu a do Maďarska se vrátila až po pádu komunismu v roce 1989. Hlasitě kritizovala premiéra Viktora Orbána, kterého vinila z podrývání demokracie, napsala agentura Reuters. Budapešť 8:29 20. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Maďarská filozofka Ágnes Hellerová | Foto: Eva Mošpanová

Hellerová byla ovlivněna svým učitelem, marxistickým filosofem Györgym Lukácsem. V roce 1968 podepsala protest proti potlačení pražského jara v Československu.

ÁGNES HELLEROVÁ Maďarská filozofka se narodila v roce 1929 v Budapešti. Pochází ze židovské rodiny, její otec zemřel v Osvětimi. Vystudovala filozofii, kterou později přednášela i na univerzitě v Budapešti. V mládí dvakrát vstoupila a dvakrát byla vyloučena z řad komunistické strany. Její postoje silně ovlivnil vpád vojsk do Československa v roce 1968, který kritizovala. V roce 1977 odjela do exilu nejprve do Austrálie a později do New Yorku, kde dnes přednáší filozofii. Do Prahy přijela jako host Knihovny Václava Havla.

„Není důležité poučit se z historie, je důležité, abychom historii čelili upřímně - nejenom posledním dvaceti letům, ale historii od první světové války, která byla prvním hříchem Evropy. Je důležité, abychom nemluvili jen o evropských hodnotách, jako kdyby byly zaručené,“ řekla filosofka a někdejší disidentka v srpnu minulého roku serveru iROZHLAS.

„Ve 20. století Evropané zavraždili miliony lidí. Prosím, postavme se minulosti. Pokud se jí postavíme, můžeme mít budoucnost,“ pokračovala Hellerová v rozhovoru, který si můžete přečíst ZDE.

Politická persekuce

V komunistickém Maďarsku byla terčem politické persekuce a byla nezaměstnaná. V roce 1977 odešla s manželem, filosofem Ferenc Fehérem, do exilu, nejdříve do Austrálie. Později přednášela 25 let politickou teorii na newyorské New School for Social Research.

Hellerová hodně psala o filosofii dějin a etice a také o teorii modernity. Byla zastánkyní liberální demokracie a silnou kritičkou Orbána.

„Je tyranem tak, jako může být tyranem otec. Nenazývám to fašismem nebo autokracií, popisuji jenom to, co vidím. Tyranie jednoduše znamená, že se děje to, co on chce, protože tlačí na lidi, aby ho poslouchali, a nestane se nic, co nechce, aby se nestalo,“ uvedla v rozhovoru.

Často přitom varovala před celosvětovými tendencemi nástupu tyranií, jak je nazývala: „Myslím, že je to celosvětová tendence. Všichni tyrani se dnes dostávají k moci přes volby. Nejenom v Turecku a v Rusku, ale také v mnohých afrických a asijských zemích. Ve Venezuele byl diktátor - opravdu totalitní diktátor - zvolen v obecných volbách. Tohle je absolutně nová situace.“

Podle maďarských médií Hellerová zemřela, když si šla v pátek zaplavat na jezero Balaton.