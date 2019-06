Kapitán lodi z budapešťské srážky měl v dubnu nehodu v Nizozemsku, uvedli maďarští vyšetřovatelé

Ukrajinský kapitán hotelové lodi, která minulou středu v centru Budapešti narazila do menšího výletního plavidla, v dubnu řídil loď, jež měla nehodu v Nizozemsku. Ve čtvrtek o tom podle agentury Reuters informovali maďarští vyšetřovatelé. Při neštěstí v Maďarsku zřejmě zemřelo 28 ze 35 lidí na palubě. Vrak lodi se kvůli vysokému stavu vody v Dunaji stále nedaří vyzvednout. Budapešť 18:19 6. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Větší loď, na níž nebyl nikdo zraněn, je Viking Sigyn společnosti Viking s kancelářemi ve Švýcarsku a Kalifornii. Jde o luxusní loď s 95 kajutami pro cestující. | Foto: Bernadett Szabo | Zdroj: Reuters

Loď jménem Mořská panna (Hableány) se minulou středu večer převrátila a potopila na Dunaji, když do ní za špatného počasí narazila velká hotelová loď Viking Sigyn. Lodní neštěstí z minulého týdne přežilo sedm lidí, 17 mrtvých bylo nalezeno a dalších 11 lidí je pohřešováno. S největší pravděpodobností ale nikdo z nich nehodu nepřežil. Jsou mezi nimi i dva maďarští členové posádky.

Záchranáři po celém toku Dunaje pátrají po tělech obětí. Nalezení dalších dvou těl oznámila policie ve čtvrtek. Šestnáctá oběť se podle ní objevila už ve středu večer u Mostu Svobody v centru Budapešti, zhruba tři kilometry od místa neštěstí. Sedmnácté tělo vyplavil Dunaj ve čtvrtek u města Érd jižně o maďarské metropole. Kromě poslední oběti se už podařilo všechny zbylé identifikovat.

Vrak lodi se z řeky kvůli vysokému stavu vody dosud nepodařilo vytáhnout. Dvousettunový plovoucí jeřáb, na který vyprošťovací tým čeká již několik dní, stále nemohl na místo vyrazit, neboť nemůže proplout pod oblouky Markétina mostu poblíž místa neštěstí.

Šéf týmu rakouských zvláštních sil, které podobně jako Jihokorejci a čeští policisté dorazily maďarským kolegům na pomoc, ve čtvrtek agentuře APA řekl, že potápěči nadále nesmějí vplout přímo do vraku, kde zřejmě uvízla řada těl obětí neštěstí.

Vyšetřovatelé ve čtvrtek uvedli, že nizozemské úřady vyšetřují, zda kapitán lodi Viking Sigyn nese odpovědnost za nehodu z letošního 1. dubna v Nizozemsku. Bližší podrobnosti k této nehodě maďarské úřady nesdělily.

Až 8 let vězení

Servery nizozemské veřejnoprávní stanice NOS a listu Algemeen Dagblad uvedly, že 1. dubna se srazila loď společnosti Viking u města Terneuzenu s ropným tankerem. Zranění na výletní lodi se 171 pasažéry utrpělo pět lidí.

Pár dní nato, 16. dubna, se v přístavu Rotterdam srazily dvě výletní lodě, z nichž jedna patřila stejné společnosti jako potopená loď v Budapešti. Při této srážce se zranilo sedm lidí.

Čtyřiašedesátiletý ukrajinský kapitán lodi Viking Sigyn, který je od soboty ve vazbě, si také podle vyšetřovatelů po nehodě na Dunaji vymazal „ze svého mobilního telefonu záznamy“. Zda nějak souvisely s tragédií, ale není jisté.

Muž je podezřelý z ohrožení lodní dopravy, za což mu hrozí dva až osm let vězení. Jeho obhájce Balázs Tóth uvedl, že kapitán je zdrcený z toho, co se stalo, neudělal ale prý nic špatně. Už dříve obhájce podle agentury AFP tvrdil, že je Ukrajinec Jurij C. velmi zkušený kapitán a za 44 let své kariéry „nikdy nezpůsobil žádnou nehodu“.