V Budapešti našli dvacátou oběť lodního neštěstí. Záchranáři ji objevili 30 kilometrů od místa tragédie

V Maďarsku objevili tělo dvacáté oběti z lodi, která se minulý týden v Budapešti potopila na Dunaji s jihokorejskými turisty. Podle agentury AP o tom v neděli informovala policie, která stále pátrá po sedmi dalších pravděpodobných obětech. Dvacáté tělo bylo objeveno téměř 30 kilometrů od místa tragédie. Budapešť 17:03 9. června 2019

Tělo korejské turistky našli policisté ve městě Százhalombatta, přibližně 29 kilometrů po proudu Dunaje od místa nehody. Dalších sedm lidí se zatím objevit nepodařilo, s největší pravděpodobností jsou také mrtví. Nehodu přežilo sedm lidí.

Na místo lodní nehody v Bupadešti doplul jeřáb, v příštích dnech má vytáhnout vrak lodi Číst článek

U mostu nedaleko budovy maďarského parlamentu je už přistaven dvousettunový jeřáb, který má vrak potopené lodi vyzvednout. Není však jisté, kdy se loď skutečně dostane nad vodu. Záchrannou operaci komplikuje záplavová voda a silné proudy.

Loď Mořská panna se minulý týden ve středu srazila s větší hotelovou lodí Viking Sigyn a během několika vteřin klesla ke dnu. Soud v Budapešti minulou sobotu poslal do vazby ukrajinského kapitána většího plavidla, který je podezřelý, že nehodu zavinil. Za ohrožení lodní dopravy mu hrozí dva až osm let vězení. Ve čtvrtek agentury informovaly, že 64letý Jurik C. v dubnu řídil loď, jež měla nehodu v Nizozemsku.